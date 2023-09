Álex Mas, de 18 años, ya está en instalado en una residencia de estudiantes en Barcelona. Va a comenzar la carrera que le llamó la atención por la pandemia, Medicina, y lo hace con la ilusión a flor de piel. Es un joven feliz por lo que transmite, pero también por cómo entiende la vida. Ante las adversidades, pone el sacrificio pero hasta un límite. Escucha a su cuerpo y a su mente para rendir al máximo. Y así, sin exigencias extremas, es como ha conseguido la mejor nota de acceso a la universidad de toda Mallorca: un 9,9.

La entrevista se realiza un día antes de su viaje. Ha acudido al que hasta ahora ha sido su colegio, el Agora Portals International School. Este verano se ha querido ocupar del cuidado de los peces del Aula de la Mar. Ayer los devolvió a las peceras y, de paso, ha donado los suyos al centro ya que se muda a Barcelona.

Sacar unas notas brillantes no ha sido fácil pero tampoco imposible. «En mi caso, he disfrutado mucho aprendiendo. He estudiado con ganas, aunque había asignaturas que no me gustaban tanto. Pero lo importante es que no me he agobiado», explica. Escogió Medicina porque durante la pandemia se quedó impresionado con el trabajo los profesionales de la sanidad y los avances de la medicina contra el virus. Las asignaturas que más le gustaban eran de ciencia: la Física y Química y la Biología.

«Al principio, no me creía que hubiera sacado tan buena nota, aunque sabía que la PBAU me había ido muy bien», rememora. La nota final le quedó en un 13,338, lo que le ha permitido entrar sin problemas en la carrera elegida. Aunque tanteó la opción de quedarse en la UIB para estudiar Medicina, al final se decantó por Barcelona «porque tiene una trayectoria más larga y, sobre todo, porque han salido los mejores MIR de España. Además, quería vivir la experiencia de estar fuera. Pero mi sueño sería trabajar en los hospitales de Mallorca», dice.

Álex Mas lleva prácticamente toda su vida en el Agora Portals International School. Entró a los tres años. «He tenido la suerte de tener una clase con gente muy buena y un buen ambiente. Del centro, destaco sobre todo las oportunidades que me ha dado». Álex se refiere a que se ha podido sacar la carrera profesional de flauta travesera y hacer buceo, que le apasiona. «También he podido hacer intercambios internacionales y un curso en Inglaterra sobre oratoria y liderazgo».

Sobre la carrera de Medicina, todavía no sabe qué especialidad eligirá, pero le llama mucho la atención la cirugía. Ahora que empieza sus años más importantes, da algunos mensajes a los futuros aspirantes a la PBAU. El primero, que «confíen en sí mismos porque si uno se lo cree, puede conseguirlo». También, «tener voluntad y disfrutar. Y en tercer lugar, «ver el lado positivo de las cosas».