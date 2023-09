El nuevo curso escolar arranca este lunes con 238 plazas docentes todavía por cubrir en los centros de Baleares, que corresponden a 146 vacantes y 92 para substituciones, según ha informado el conseller de Educació, Antoni Vera, que junto a la presidenta balear, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, han visitado el Col·legi Públic d'Educació Especial Son Ferriol.

La mayoría de plazas sin ocupar son de Formación Profesional, y todavía quedan diez días para que empiecen las clases de estos estudios, ha señalado Vera, por lo que tienen un poco de margen para cubrirlas. Informática, Lengua Catalana o Instalaciones Electrotécnicas son algunas de las especialidades con más dificultad para ocuparlas. En este sentido, el conseller ya anunció que están estudiando la posibilidad de crear un complemento económico que seduzca a los docentes para ocupar plazas difíciles de cubrir, un problema que se agudiza en Ibiza a causa de los altos precios de la vivienda.

Las altas temperaturas, que marcaron el anterior inicio de curso con una ola de calor, han dado este lunes una tregua. Aun así, la sensación de bochorno en gran parte de los centros públicos y concertados es algo muy común, motivo por el cual la Conselleria d'Educació prepara un plan de climatización. En el Col·legi Públic d'Educació Especial Son Ferriol, de hecho, el calor ha sido uno de los temas más comentados durante la visita y la rueda de prensa.

La Conselleria ha escogido aleatoriamente ocho centros de Balears, entre los que está el de Son Ferriol, según ha avanzado Vera, y que representan todas las etapas educativas, con el fin de analizar cómo se podrían intervenir para mejorar su climatización. Más adelante se espera contratar a una asesoría para que extienda este proceso a todos los centros posibles.

Objetivo: priorizar la educación especial

La visita a Son Ferriol no ha sido casual. «Hemos escogido este centro porque la educación inclusiva es una prioridad para el nuevo gobierno. Ya hemos dado los primeros paso para crear un órgano que permita avanzar junto a la comunidad educativa en este sentido, porque debemos destinar más recursos», ha afirmado Prohens al empezar la rueda de prensa. «Es el único centro público de educación especial; no está adscrito a ninguna zona de escolarización y reciben alumnos de toda Mallorca. No conocía este espacio y emociona ver a estos jóvenes y a un equipo de profesionales tan comprometido», ha admitido la presidenta.

Prohens ha criticado que el anterior ejecutivo balear haya dejado «pendientes» inversiones para mejorar las infraestructuras y ha recordado que ya están trabajando en este sentido. Cabe recordar que hasta 159.905 alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato de los centros públicos y concertados de Balears vuelven hoy a las aulas tras la vacaciones de verano. El alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE) representa el 19 % y el considerado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) el 5 %, aproximadamente.