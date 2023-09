Los centros escolares públicos de Baleares apuestan de forma clara por la jornada continua. De hecho, este curso escolar 2023-2024 sólo uno ofrecerá horario partido. Según han informado fuentes de la Conselleria d'Educació se trata del colegio público Ses Quarterades, de Calvià. La jornada continua está mucho más implantada en los centros concertados, la tienen un 46,77 %; mientras que en los privados se decantan por esta modalidad ocho de los nueve existentes en las Islas.

¿Por qué los centros públicos se decantan de forma tan mayoritaria por el horario continuo? Daniel Gabaldón, investigador de la Universidad de Valencia y autor del estudio 'El tiempo en la infancia: un mapeo de España' explica que «la extensión de la jornada escolar continuada o compactada es mayoritaria en la pública porque en ella el profesorado tiene más poder que en la concertada o la privada. En estos dos últimos la dirección no es colegiada, no se elige entre los maestros, y por lo tanto, los intereses que priman no están tan vinculados a los del profesorado. En los concertados y privados prevalece más una visión de prestación de servicio: que el alumnado pueda pasar más tiempo en el centro más y, por tanto, se le pueda prestar una mejor oferta a las familias».

El citado investigador añade que «los estudios también muestran que la extensión de la jornada continuada se produce más rápido en aquellos centros con más población de clase trabajadora y con padres de origen inmigrante que son, precisamente, a quienes menos conviene la jornada continuada, pero que tienen menos acceso a otras fuentes de información que no sean la de los propios docentes».

El secretario general de Enseñanza de CCOO, Mario Devis, reconoce que lo más extendido por todos los territorios es la jornada continuada, y en aquellas comunidades autónomas con jornada partida se está intentando conseguir continua. Desconoce los motivos con exactitud, pero señala que «el hecho es que la enseñanza pública se decanta mayoritariamente por el horario continuo, como tenemos en Baleares desde hace muchos años».

El secretario general de Enseñanza de UGT, Tino Davia, explica que «en los centros educativos concertados, donde los sueldos son financiados por la Conselleria y siguen un modelo de trabajo similar al de una empresa privada, es más común tener jornada partida que continua. Esto puede deberse a la naturaleza económica de estos centros». En su opinión, «en los públicos se tiende a favorecer el horario seguido para facilitar la conciliación de los profesores y se plantea la posibilidad de contratar más personal para lograr esta conciliación». Respecto a este último asunto, defiende que «los colegios no tiene una función asistencial, sino educativa; para poder conciliar se debería poder contratar a otro personal».