Los coletazos del temporal han dado paso a una semana más fresca de lo habitual en Mallorca. Así lo ha avanzado el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Miquel Gili. En este sentido, ha precisado que durante estos días se esperan máximas que oscilarán entre los 28º y los 29º, cuando lo habitual en esta época del año son 30º. Por tanto, la Isla tendrá temperaturas más propias del mes de septiembre que de finales de agosto.

Las noches también serán menos calurosas y las mínimas se moverán entre los 18º y los 20º; la media de esta época del año 20º. El portavoz de la Aemet en las Islas ha informado que esta situación se mantendrá prácticamente durante toda la semana, puesto que tras la borrasca Betty están pasando por la Isla el aire frío; se irán recuperando lentamente y de cara al final de la semana ya serían las normales. Además, ha destacado que a consecuencia del contacto del aire frío con el mar, que está muy caliente, no se descarta que puedan producirse chubascos y tormentas, especialmente en el norte de las Islas.

Caída en picado de las temperaturas

La borrasca Betty motivó una caída brusca de las temperaturas diurnas este pasado domingo, ya que todas fueron inferiores a los 30º. Sin embargo, el día anterior (sábado 26 de agosto) en Petra se llegó a los 36º; mientras que en Sineu, sa Pobla, Manacor, Llucmajor, Binissalem y Porreres se llegó a los 35º. Como se ha señalado anteriormente, esta situación se mantendrá durante los próximos días.

Hoy las temperaturas máximas están por debajo de los 30ºC.



Tmáx (en ºC) en #Baleares#Mallorca

29 P.Sóller

29 P.Palma

29 Andratx

28 Banyalbufar

28 Capdepera

28 P.Pollença

28 Pollença

28 Portocolom

28 Muro

28 Calvià

28 Aerop.Palma

28 Santanyí — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 27, 2023

La madrugada del domingo al lunes también ha sido bastante más fresca que las anteriores y únicamente se han registrado temperaturas tropicales en Cabrera, donde el mercurio no ha bajado de los 20º. En el resto de la Isla han sido inferiores. Sin embargo, durante la noche del sábado al domingo hubo varias zonas con valores tórridos. Así, en Portocolom, Ses Salines, la Colònia de Sant Pere, Capdepera y Santanyí el mercurio no bajó de los 26º. En Campos, Cabrera, Son Servera y Artà no lo hizo de los 25º. La predicción del tiempo para los próximos días indican que las noches seguirán siendo más frescas de lo habitual a finales del mes de agosto.