Més per Mallorca ha censurado «la falta de proyecto cultural del PP» y ha criticado la preparación de un concurso «ad hoc» para designar un nuevo gerente del Teatre Principal de Palma. En una nota de prensa, el portavoz de Més en el Consell, Jaume Alzamora, ha lamentado este lunes la política «de improvisación y falta de proyecto cultural» del gobierno insular presidido por Llorenç Galmés.

Alzamora, ha avanzado que la formación no avalará con sus votos la propuesta de PP y Vox que este martes debatirá el Patronato del Principal. En concreto, el portavoz ecosoberanista ha explicado que el equipo de gobierno quiere poner en marcha un «más que dudoso» proceso selectivo para designar un nuevo responsable del principal espacio escénico de Mallorca. Un proceso, que según Alzamora, «nace bajo sospecha después de los anuncios hechos por el mismo presidente del Consell».

En este sentido, ha asegurado que «resulta muy incongruente que el señor Galmés haga públicas cuales serán las líneas de la programación que se llevará a cabo después del proceso de concurso, antes de conocer el proyecto ganador de un concurso que aún ni se ha publicado».

Alzamora, ha exigido también a Galmés una rectificación pública de las declaraciones en contra del actual gerente del Principal. «No entendemos este ataque. No tiene ningún sentido y más si tenemos en cuenta el reconocimiento y proyección de la imagen y las producciones del Teatre Principal en los últimos años».

Así, ha remarcado que las acusaciones tanto del actual presidente del Consell, como de la consellera insular de Cultura, dificultan una transición ordenada hacia otro equipo directivo. «Desde la constitución de la nueva corporación hemos intentado pactar un traspaso en la gestión. Las reiteradas criticas que han pronunciado Galmés y Roca son síntoma de mala fe», ha opinado.

Durante toda la anterior legislatura, ha recordado, el PP tuvo una actitud de cooperación dentro del patronato, cuando su representante era Catalina Cirer, sin votos en contra de los proyectos de dirección y con reconocimientos al trabajo que se hacía, reconocimientos que los nuevos responsables ahora niegan con sus declaraciones.

En las actas de las reuniones del patronato queda constancia que el trabajo del equipo de dirección fue «transparente, abierta a la colaboración con los grupos de la oposición y guiada por la vocación de servicio público». Fue la primera dirección del Principal que propuso un plan de dirección con objetivos evaluables que fueron aprobados anualmente siempre de manera positiva y sin votos en contra de ningún grupo político.

El portavoz ecosoberanista ha insistido que «no se puede aceptar que digan que quieren despolitizar el Principal cuando sus hechos demuestran lo contrario». Como ejemplo, Alzamora ha explicado que no se ha convocado ningún concurso en otras instituciones culturales como la OSIB, la ICIB o el IEB, y la programación del Ajuntament de Palma (tanto los teatros como los espacios escénicos) queda en manos de un cargo político.

«Incluso han cancelado la licitación de dirección artística de la verbena de Sant Sebastià. ¿Cómo pueden justificar esta incoherencia? Al final solo es necesario concurso en el Principal, pero no en los espacios culturales del ayuntamiento ni del gobierno», ha dicho.

«Además», ha añadido, «todavía se recuerda la nefasta gestión de los anteriores gobiernos del PP en el teatro». «La derecha, en Mallorca, no ha hecho nunca un concurso para la dirección de ningún espacio cultural», ha subrayado.

Alzamora ha valorado y agradecido la tarea hecha por el actual gerente. «La propuesta de Galmés de prolongar este contrato es una muestra más de la falta de proyecto. No se puede criticar una gestión y al mismo tiempo querer que este gestor quede». El ecosoberanista, ha señalado que Més no compartía esta decisión y ha agradecido la dimisión de Josep Ramon Cerdà como director del Teatre principal. «No compartíamos que un cargo designado por el anterior gobierno quedara con el proyecto de PP y Vox, a pesar de que hemos querido esperar para ver cual era la propuesta concreta del PP, que ha resultado inaceptable porque solo era una cortina de humo para ganar tiempo ante su falta de proyecto. En ningún momento han tenido la intención de reconocer la falsedad desus acusaciones».

Alzamora ha instado al nuevo gobierno a «trabajar y gestionar más en vez de pasar los días con reproches a la anterior gestión». «Ha quedado claro», según el portavoz de Més en el Consell, «que los cuatro años que Galmés y Roca han estado en la oposición no les han servido para diseñar un proyecto cultural de gobierno». «Ni siquiera para entender el funcionamiento de las instituciones que ahora tienen a su cargo como el Teatre Principal», ha lamentado. Por este motivo, Més ha pedido la dimisión de la consellera insular de Cultura «por su mala gestión y falta de proyecto respecto de una institución cultural tan importante como es el Principal».