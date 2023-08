La consellera d'Habitatge, Marta Vidal, ha defendido la decisión del Ibavi de revocar la compra de las 88 viviendas de Metrovacesa que intentó realizar el anterior Govern por la vía del derecho de tanteo y retracto. «Este expediente no se aguantaba por ningún lado. Esta no es nuestra manera de trabajar ni lo será», ha señalado la consellera, que además ha destacado que la decisión la tomó el consejo de administración del Ibavi por unanimidad.

Vidal ha explicado que existe un informe jurídico que recomienda la revocación porque no se cumple los criterios de compra vía tanteo y retracto. «No es viable económicamente porque supone un sobrecoste de un 40 % respecto de la adquisición de vivienda libre para VPO y supone un gasto añadido de 5,7 millones más 400.000 euros en reformas», ha indicado.

También ha destacado que el informe incide en que no se cumplían las condiciones de urgencia porque el 5 de julio, fecha en la que se debía cerrar la compra, las viviendas no tenían licencia de primera ocupación. «Implicaba un incumplimiento de la ley urbanística porque, para ocupar una vivienda, debe tener licencia de primera ocupación», ha destacado. Ha señalado que, si no es así, se abre la posibilidad de imponer una multa de un 25 % del valor del piso por ocuparlo sin licencia.

También ha destacado que la memoria preceptiva de lo que puede hacer un Govern en funciones no estaba completa. Ha destacado que había un informe jurídico no incorporado al expediente que advertía de la necesidad de aprobar esta memoria, según la consellera. El Govern de Francina Armengol inició el expediente a dos días de las elecciones, cuando no estaba en funciones, aunque en los trámites posteriores sí lo estaba, si bien hay dudas administrativas sobre qué puede y qué no puede hacerse.

La consellera ha detallado que no ha hablado con los responsables de la empresa sobre este asunto, pero sí entiende que Metrovacesa presentará un escrito al Juzgado manifestando «satisfacción procesal» y desistiendo de sus acciones judiciales contra el Govern. «El pleito no tiene objeto y no habrá ningún tipo de indemnizaciones porque el retraso ha sido mínimo y por suerte hemos podido atajarlo a tiempo», ha dicho.

Vidal ha insistido en el que el nuevo Govern ejecutará sus propias políticas públicas de vivienda, incluido el derecho de tanteo y retracto «que puede ser muy eficaz teniendo claro que la gestión eficaz de los recursos no es una opción, es una obligación». También ha anunciado que el dinero que salió de Ports IB para hacer la operación volverá a la empresa.