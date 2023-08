La resiliencia tiene nombre de Betina Kadner Schilling. Ha llegado a ser la primera mujer comandante de España y esta posición le hizo aguantar frases desde la radio como «¡Betina, a la cocina!» de sus propios compañeros durante años. Hoy es una referente para mujeres que se inician como pilotos de avión comercial.

La mujer piloto representa poco más del 5 % del total del personal en ejercicio, aunque cada vez más la cifra va creciendo. Es una nueva generación que ocupa las sillas de las aulas con discreción pero con fuerza. «En mi promoción éramos dos chicas y seis chicos, hay otras que de 14 alumnos, cuatro son mujeres. Pero también he visto promociones donde no había chicas. Mi padre ha volado con Betina y se acuerda de lo que le decían lo de ‘vete a la cocina’. Pero todo eso ha cambiado. Ella empezó a abrirnos el camino». Lo dice la mallorquina Laura Parejo, de 31 años, que está a punto de convertirse en piloto comercial a través la Academia Panamedia.

De padre piloto y madre copiloto (sin ejercer), no le convencía del todo esta profesión hasta hace poco. «Me costó encontrar lo que quería estudiar. Al final hice Educación Infantil y Primaria, incluso empecé un máster en Neuropsicología. Fue en una reciente Navidad cuando mi tío soltó que por qué no me he hecho piloto, a lo que le contesté que mi padre no me daba permiso. En ese momento, mi padre me dio permiso. Y lo hice», rememora.

Laura cree que hay una gran diferencia entre generaciones pasadas con las de ahora, sobre todo a la hora de comentar su profesión. A pesar de ello, «algún comentario he escuchado, como «¿pero has volado sola?», como si fuera un logro más grande para nosotras que para ellos. Sin embargo, en mi academia ha habido mucha igualdad, mis compañeros me han acogido bastante bien. Sin duda, me veo jubilándome siendo piloto», dice Laura, que ha sido parte de los tres mejores alumnos de su promoción.

La Asociación Aviadoras nació en Madrid en 2019 para dar respuesta a una demanda: hay pocas mujeres pilotos y mucho camino por delante. Marta Feliu, mallorquina de 28 años, forma parte de esta comunidad y está a punto de finalizar la última etapa de sus prácticas aéreas antes de empezar a volar con pasajeros.

«Cuando era muy pequeña, mi padre me llevaba a ver aterrizar aviones en el barrio de Casablanca. Cuando vino por primera vez el ‘gigante de los aires’, fuimos como locos a verlo». Así se fue gestando su destino. Sin embargo, los inicios no fueron los más fáciles o directos. Con 16 años se formó como azafata y con 17 se sacó la titulación de Piloto Privado PPL. Se graduó en Turismo y en 2019 se apuntó a la escuela de pilotos Aerotec, que al poco tiempo cerró su sede en Palma y se marchó a Madrid.

«Volar es una cosa que engancha mucho. Tenía claro que si quería esto, lo iba a conseguir y si algo negativo me han dicho, nunca le he dado importancia», expresa Marta sobre si ha sufrido algún tipo de comentario despectivo o discriminatorio por ser mujer y piloto. Aunque no es su caso, sí es consciente de que existe una «barrera por el sexo»: «Hace 15 años, hubo una piloto a la que le gustaba abrir la puerta de la cabina para que los niños pudieran verla por dentro y una pasajera le llegó a decir que no quería volar con una mujer.

La Asociación Aviadoras se creó precisamente por esto, para entendernos entre nosotras. Hoy, por suerte esto no pasa. Los pasajeros agradecen ver mujeres pilotos». Desde la asociación tienen otro objetivo: plantear al sindicato de pilotos (SEPLA) mejores condiciones laborales para las piloto que quieran ser madres.