Los accidentes laborales registrados en Baleares entre los meses de enero y mayo de este año llegaron a los 7.886, lo que suponen 1.146 menos que en el mismo periodo del año anterior, pero los casos mortales aumentaron a cinco, tan solo uno menos que en 2022 en las mismas fechas. Los trabajos relacionados con el transporte y almacenamiento y la construcción dejaron más bajas laborales y, por lo tanto, más mortalidad. En el conjunto del país, el transporte provocó hasta el mes de mayo un total de 57 defunciones, seguido de la construcción (47) y la agricultura, ganadería y pesca (31).

Los accidentes con baja y mortales, por lo general, han disminuido de un año a otro, pero siguen siendo, a pesar de todo, preocupantes. Baleares cerró el año 2022 con 25.325 accidentes laborales que requirieron la baja, un 43 % más que en 2021, y ocho muertes. El mayor número de incidentes se registró en el colectivo de trabajadores de 40 a 44 años y el porcentaje más alto fue en hombres (15.309 casos frente a 10.016 que afectaron a mujeres).

Siniestros

Del total de casos registrados hasta el pasado mes de mayo, 7.577 trabajadores asalariados sufrieron algún tipo de accidente y 309 trabajaban por cuenta propia, éste último es dato relevante si nos fijamos en las cifras de 2022, cuando llegaron a cuantificarse 793.

Entre los siniestros in itinere (accidente al ir o regresar del lugar de trabajo), Baleares encabezó en 2022 la lista de comunidades autónomas con mayor incidencia. Por cada 100.000 trabajadores, 652,3 casos de siniestralidad laboral fueron in itinere y requirieron la baja, según la memoria que publica anualmente el Ministerio de Trabajo.

En la misma línea, pero con datos nacionales, este tipo de accidentes tienen más afectación en hombres, en el 54 % de los casos, pero también los varones vuelven a tener un mayor impacto entre los accidentes como asalariados, en un 71 % del total registrado a nivel estatal. El sobreesfuerzo, los choques contra objetos móviles y las colisiones fueron los tipos de accidentes de trabajo más comunes que han requerido baja laboral en 2023, mientras que los infartos y derrames cerebrales produjeron las principales lesiones mortales.

Para los accidentes in itinere con baja, la primera causa fueron los accidentes de tráfico, seguido de choque contra objetos inmóviles y por colisión. La lesión más común en este tipo de accidente fueron los esguinces. Otro dato es el que destaca Gabriel Riera, jefe de prevención de la subdelegación de Defensa en Palma: «El mayor número de suicidios en Baleares se produce entre los 35 y 60 años, durante el periodo laboral. Sindicatos llevan años reclamando más prevención en el ámbito del trabajo y mucho más para el caso de los hombres, que representan la gran mayoría de los registros. En la Conselleria de Salut no se realiza ninguna mención a este caso».