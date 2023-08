El polémico libro de memorias del príncipe Harry puede que haya sido un éxito de ventas y un negocio millonario, pero parece que la obra no ha gustado demasiado a los veraneantes en lo que llevamos de vacaciones. El turoperador online On The Beach ha afirmado que Spare (’En la sombra’ en español) es el libro «más tirado» por turistas este verano. On The Beach asegura que ha recibido muchos ejemplares desechados de la autobiografía del duque de Sussex en complejos turísticos de Mallorca. Zoe Harris, directora de atención al cliente de la empresa, declaró que su equipo «nunca había presenciado nada igual».

On The Beach tiene previsto regalar los libros sobrantes a través de las redes sociales, ya que bibliotecas y librerías locales se niegan a aceptar los ejemplares desechados. Harris aseguró que «las oficinas de objetos perdidos de los complejos turísticos más populares están a rebosar de ejemplares de Spare. «Al principio nos pareció gracioso, pero en los últimos meses, muchos hoteles nos han devuelto los libros. Ahora tenemos estanterías llenas... Pedimos a los hoteles que, por favor, dejen de enviarlos, si no, nunca nos libraremos de todos». Spare salió a la venta el 10 de enero de 2023. Fue escrito por J. R. Moehringer y publicado por Penguin Random House. Tiene 416 páginas, se ha traducido a 15 idiomas y está disponible en distintos soportes. También existe una edición en audiolibro de 15 horas de duración, narrada por el propio Harry. El libro fue muy esperado y estuvo acompañado de varias entrevistas. El título hace referencia al adagio aristocrático de que se necesitaba un «heredero y un repuesto» para garantizar que la herencia permaneciera en la familia, un papel que, como segundo hijo, Harry representaba. En el libro, Harry detalla su infancia y el profundo efecto de la muerte de su madre, Diana, princesa de Gales, así como su problemática adolescencia y posterior despliegue en Afganistán con el Ejército británico.