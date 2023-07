Meliá Hotels International y Zel, la marca de Rafa Nadal, abren un hotel en México

Meliá Hotels Internacional ha anunciado este lunes la incorporación al grupo Zel, creado junto al tenista Rafa Nadal, de un hotel en México, el primero del su plan de expansión exterior que desarrollará esta nueva marca. Zel, la marca de hoteles creada por el tenista Rafa Nadal y Meliá Hotels Internacional, ha anunciado este lunes la incorporación al grupo del primero de su plan de expansión internacional.

Se trata del hotel Zel Sayulita, que ubicado en el estado de Nayarit, en la costa del Pacífico mexicano, dispondrá de 145 habitaciones y que tiene prevista su apertura en 2025.

El CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, ha indicado en una nota, que el debut de Zel en México "marca el comienzo de una emocionante aventura global que llevará nuestra esencia mediterránea a destinos exclusivos en todo el mundo».

Por otro lado, Meliá Hotels International ha anunciado también incorporación de un nuevo hotel ME by Meliá en Sayulita, que se convertirá en el tercero de esta marca de lujo en México, tras el ME Cabo y el futuro ME Guadalajara.

El hotel ME by Meliá Sayulita es también de nueva construcción, y su apertura está prevista, en una primera fase, para finales de este año. Contará con 125 habitaciones y villas.

De esta forma, la compañía hotelera con sede central en Mallorca, refuerza su expansión en México, donde tiene siete hoteles y planea doblar su presencia en los dos próximos años, gracias a los siete establecimientos que se encuentran en proceso de apertura, incluyendo los dos de Sayulita.