Los restauradores de Mallorca han detectan que algunos clientes reservan en varios establecimientos al mismo tiempo, por lo que algunos de ellos terminan recibiendo un 'plantón', con las pérdidas económicas que eso genera. El presidente de Mallorca CAEB Restauración, Alfonso Robledo, ha explicado que el descubrimiento de estas prácticas ha sido posible gracias a una la aplicación que avisa cuando un cliente guarda una mesa y ya tiene otra pedida.

Robledo ha destacado que el 15 % de sus clientes no acuden a la cita, principalmente turistas, lo que les ocasiona pérdidas económicas muy importantes. «Cuando nos hacen una reserva compramos la comida necesaria y contamos con el personal adecuado, pero si al final no vienen son gastos que no sirven para nada», explica. Esto es especialmente grave en los establecimientos que ofertan pescados o carnes frescas, ya que no se pueden congelar; pero la sufren todos, puesto que trabajan con alimentos perecederos como la fruta y la verdura. Además, ha añadido que hay ocasiones en las que reciben peticiones de personas interesadas en acudir y tienen que rechazarlas por no tener disponibilidad y, posteriormente, comprueban que no acude nadie. «Esa mesa se queda vacía, cuando había otras personas que estaban interesadas», ha lamentado.

Medidas

Ante esta situación, el presidente de Mallorca CAEB Restauración iniciará una ronda de contactos con sus afiliados para explicarles que hay una nueva herramienta que permite saber cuando un comensal ha realizado reservas en varios establecimientos al mismo tiempo. «El objetivo es que puedan incorporar esta nueva función a las aplicaciones de reservas que ya tienen», señala. Preguntado por el modo de proceder del empresario cuando detecta estas situaciones, explica que suelen llamar al cliente para informarle de la situación y pedirle que decida. «Alucinan al comprobar que hemos detectado lo que han hecho y, normalmente, suele anular la otra reserva y acudir a la del que ha llamado», señala.

Otra medida que ya han implantado los empresarios es la de solicitar la tarjeta de crédito en el momento que se realiza la reserva y en el caso de que no acuda, sin llamar previamente para cancelar, se le carga un 10 %, aproximadamente, del pago medio de ese establecimiento por comensal.