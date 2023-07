Los Presupuestos del Govern para 2024 se complican: no se conocen los ingresos

El Govern de Marga Prohens deberá comenzar a redactar los Presupuestos para el año que viene en medio de la incertidumbre de no saber de cuánto dinero dispondrá para gastar. La convocatoria electoral ha hecho que el Gobierno no se haya reunido aún con las comunidades autónomas para comunicarles los ingresos que les envía dentro del sistema de financiación. Es habitual que esta comunicación se produzca en el mes de junio en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que este año ni siquiera se ha convocado. No se espera que la reunión vaya a celebrarse en breve porque el Gobierno acaba de quedar en funciones.

Dado que el equipo de Pedro Sánchez ha quedado en funciones desde este mismo domingo, el día de las elecciones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá dos opciones: enviar una comunicación oficial a las comunidades en la que detalle el dinero que les enviará o reúne en septiembre a los representantes económicos de las autonomías, a los consellers de Hacienda, de manera extraordinaria. El vicepresident del Govern y conseller d’Hisenda, Antoni Costa, debe firmar en breve la orden que obliga a todas las conselleries a iniciar la elaboración de las cuentas para el año que viene, pero la operación se complica porque todavía no se han cerrado todos los equipos de los distintos departamentos. De hecho, en estos momentos ni siquiera hay director general de Pressuposts. Reasignación presupuestaria Para añadir más dificultades, el departamento que dirige Costa está haciendo una reasignación del Presupuesto en vigor ya que ha cambiado el organigrama de las consellerías y, por lo tanto, deben hacerse modificaciones presupuestarias para adaptar las cuentas a la nueva realidad. Varias consellerías han quedado divididas y se han creado otras nuevas por lo que es imprescindible introducir cambios. Además de no saber qué ingresos le llegarán con cargo al sistema de financiación, la parte más importante de todo el dinero que maneja Balears, el Govern tendrá que hacer otros ajustes presupuestarios porque el equipo de Marga Prohens ya ha anunciado que pondrá en marcha un plan de bajada de impuestos que supondrá dejar de ingresar unos 200 millones de euros anuales. Tanto la presidenta del Govern como el responsable de Pressuposts de la Comunitat han insistido en que esa reducción de ingresos no supondrán recortes en las cuentas para el año que viene, así que habrá que esperar a que el Ejecutivo apruebe los presupuestos de manera inicial, a finales del mes de octubre si se cumple el calendario oficial, para ver dónde quedan esos 200 millones con los que ya no contará el Govern. El Ejecutivo de Marga Prohens tendrá en estas cuentas uno de los suplementos de ingresos que tuvo su antecesora en el cargo porque en el año 2024 aún llegaron fondos europeos correspondientes al plan para compensar el quebranto económico causado por la COVID. Tan interesante como ver dónde cuadra el Govern esa caída de ingresos será ver cómo gasta el dinero de que dispondrá el año que viene. Armengol ha tenido este año unas posibilidades récord de 7.133 millones de euros.