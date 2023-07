El PP no acepta la exigencia de Vox ampliar las autopistas de Campos a Santanyí y de sa Pobla a Alcúdia. No hay acuerdo para nada en este asunto y los ‘populares’ aseguran que se mantendrán firmes y no cederán en esta petición.

Es una de las cuestiones que ha planteado Vox en las negociaciones, pero no solo no hay un pacto cerrado, como se informó por error, sino que el PP no apoyará este medida sobre la que presiona Vox. En lo que sí hay acuerdo es en la necesidad de completar el segundo cinturón, especialmente en la zona del enlace con la autopista al aeropuerto, una propuesta que quedó congelada la pasada legislatura por la oposición de Podemos y Més a este proyecto. El pacto sí incluirá mejora de carreteras y la construcción de alguna ronda, pero no ampliar autopistas.