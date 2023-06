La compañía de movilidad OK Mobility Group, sociedad matriz del grupo OK Mobility, ha decidido abordar un proceso de transformación de su tipo social actual y convertirse en sociedad anónima, que conllevará reducir su capital social de 42,23 millones de euros a 25 millones de euros, según ha explicado este jueves en una nota de prensa. La compañía ha explicado que la transformación tiene como objetivos principales sofisticar y fortalecer la estructura corporativa de OK Mobility y mejorar su capacidad financiera, permitiéndole acceder a nuevas oportunidades de crecimiento.

En esta línea, OK Mobility Group ha explicado que el hecho de convertirse en una sociedad anónima respalda este propósito, al ofrecer un marco corporativo más robusto y estable, que refuerce la gobernanza y profesionalice su estructura corporativa. Además, una vez transformada, OK Mobility dejará de estar sujeta a las limitaciones regulatorias que actualmente se aplican a las sociedades de responsabilidad limitada en España en relación con emisiones de deuda. Actualmente, OK Mobility cuenta con un programa de pagarés de 84 millones de euros, incorporados a negociación en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), por lo que su transformación le brinda la posibilidad de incrementar y flexibilizar sus emisiones de deuda en el futuro. Finalmente, OK Mobility ha explicado que está considerando la posibilidad de constituir un consejo de administración como órgano de gobierno en el futuro.