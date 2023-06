Mallorca se está librando de la ola de calor que afecta durante estos días a la Península. Así lo ha confirmado el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Miquel Gili. No obstante, ha avanzado que que en los próximos días la Isla se verá afectada por un frente que provocará chubascos. «Desde este lunes y hasta el jueves se espera que haya estabilidad y pocas nubes o, como mucho, alguna alta». Sin embargo, de cara a el viernes «habrá cambios».

Gili ha detallado la predicción del tiempo en Mallorca por días y para este martes, 27 de junio, se prevén cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas nocturnas experimentarán un ligero ascenso, oscilarán entre los 19º y los 25º, por lo que en muchas zonas la noche será tropical (el termómetro no bajará de los 20º) o tórridas (no descenderán de los 25º). La Isla lleva ya varias noches tropicales en lo que va de año; en la madrugada del domingo al lunes el mercurio no bajó de los 24º en el Port de Sóller y de los 23 en Banyalbufar y Palma Portopí.

T mín ºC hoy en #IllesBalears#Mallorca:

24 Sóller, Puerto

23 Banyalbufar

23 Palma, Portopí

22 Llucmajor, Cap Blanc

22 Colònia de Sant Pere

21 Portocolom

21 Son Bonet, Aeropuerto

21 Santanyí

20 Serra d'Alfàbia

20 Port de Pollença

20 Pollença

20 Sineu pic.twitter.com/eA5YZ6Ezun — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) June 26, 2023

Por su parte, los valores máximos experimentarán pocos cambios o bajarán un poco, principalmente, en el norte de Mallorca; se moverán entre los 29º y los 34º. Lo normal en esta época del año son de 17º a 19º para las mínimas y de 28º a 30º para las máximas. «Es decir, estamos por encima de lo normal, pero lejos de ola de calor», ha matizado el portavoz adjunto de la Aemet. Además, el viento serán flojo con predominio de la componente este y brisas costeras.

El pronóstico para el miércoles, 28 de junio, indica cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas serán similares a las del martes o en ligero descenso las mínimas; estas últimas rondarán los 18º-23º, mientas que las diurnas irán de los 29º a los 34º. El viento soplará del este y nordeste en general flojo, con brisas costeras. El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares ha manifestado que el tiempo será muy parecido el jueves, 29 de junio.

Cambio de tiempo

El viernes 30 de junio se espera que se produzca un cambio de tiempo en Mallorca. Gili ha informado que nos afectará «tangencialmente» una perturbación que pasa por el centro europeo. En concreto, «soplará viento del nordeste moderado, que hará bajar las temperaturas, especialmente las máximas en el norte de la Isla». Las máximas rondarán los 27º-32º y las mínimas los 18º-22º. Cabe destacar que «pueden producirse algunos chubascos por la tarde, pero por ahora no parece que sean importantes». La predicción anuncia que el cielo estará poco nuboso, tendiendo por la mañana a intervalos nubosos con alguna precipitación ocasional.