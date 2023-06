Aurora Picornell, Catalina Zaforteza i de Togores, Pilar Montaner i Maturana, Gaietana Alberta Gimenez; pero también Francina Armengol o Maria de la Pau Ganer. Mujeres fallecidas y mujeres vivas pero que comparten una misma palabra: históricas. La historiadora Verónica Fiol recupera los nombres de las mujeres más relevantes de la Mallorca del pasado y la Mallorca del presente en la cuenta de Instagram Històriques de Mallorca, un espacio divulgativo en el que da nombre y pone rostro a «las olvidadas» pero también a las contemporáneas que fueron pioneras y únicas en sus modalidades (política, educación, deporte...).

«No me esperaba tanta repercusión en tan poco tiempo. Lo abrí el 7 de junio y me he dado cuenta de que la historia de las mujeres interesa y mucho», apunta Verónica, quien es además coautora de los libros L’home que pintava pel·lícules o Els cinemes de Palma. La cuenta está pensada únicamente para que la gente «aprenda». Así, la autora aclara que la idea es ir publicando «cápsulas informativas». Por su profesión, no le ha costado recopilar datos. De hecho, asegura que ya tiene, al menos, 130 mujeres históricas con su respectiva bibliografía que dará a conocer pronto.

Sin embargo, al principio esta iniciativa iba a ser un diccionario. Verónica Fiol comenzó hace un par de años a hacer un listado con mujeres mallorquinas destacadas. «Como historiadora, tenía la necesidad de buscar a aquellas que están desaparecidas o a las que no se las conoce», destaca Fiol. Pero luego pensó que quizá un diccionario no llegaría a todo el público. Así que «me adapté a los nuevos tiempos: internet». A las mujeres protagonistas las ha divido en categorías. Por eso se puede ver en su cuenta la historia comprimida de Carme Guàrdia (1923-2007), campeona de España de Natación, o de la poetisa Maria Antònia Salvà, entre otras muchas. Con este proyecto, espera además incluir no solo a mujeres, sino a colectivos, como las Kelly (camareras de piso), o historias mitológicas relacionadas con ellas.