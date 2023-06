Camp Mallorquí quiere cerrar el Situat de Productors de Mercapalma

La situación del Situat de Productors no es nueva. Hace dos años, el Parlament ya aprobó una proposición no de ley en la que reclamaba al Govern y al Ajuntament de Palma a lanzar una campaña para potenciar el Situat de Productors así como el producto fresco y de proximidad dentro de Mercapalma. En la proposición impulsada por Més per Mallorca también se hacía referencia a la implicación de las administraciones para que este espacio sea viable y que Camp Mallorquí no tenga que asumir pérdidas por el alquiler del local ni que los agricultores deban pagar más para poder acudir a vender sus productos.