«Han empezado de la peor forma posible y normalmente cuando alguien empieza mal, acaba mal. Es triste ver este espectáculo por el reparto de sillas». El conseller en funciones de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha definido las conversaciones entre PP y VOX como «reuniones clandestinas en las que no se habla de ideas, de las que dijeron que se harían con luz y taquígrafos y no se sabe ni dónde está la luz ni dónde están los taquígrafos».

Preguntado en rueda de prensa sobre las negociaciones entre ambos partidos, Negueruela ha opinado que «se reparten los puestos con independencia del programa» y se ha referido a las negociaciones que ya están fructificando en algunas corporaciones municipales o en otros gobiernos autonómicos entre ambas formaciones. «El sábado veremos que en Calvià la Policía, las políticas de igualdad, las políticas medioambientales y el empleo los llevará la ultraderecha, que será además quien tutele la gestión del modelo de transformación de residuos en un momento de lucha contra el cambio climático cuando son negacionistas», ha declarado.

En ese sentido, Negueruela ha afeado a los populares que no sean claros con respecto a sus planes de gobierno con VOX y que descuiden el debate sobre las políticas a aplicar. «Esta comunidad ya tiene pactos entre PP y VOX en marcha en muchos ayuntamientos, por tanto, no hay ningún veto a una ultraderecha cada vez más extrema, sino ver quien acumula más poder en las instituciones», ha señalado el conseller para añadir que «todas las opciones del PP para gobernar pasan por VOX, lo estamos viendo en todo el Estado; lo que no hay que hacer es engañar a la ciudadanía».