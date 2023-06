«Hablar en clase de salud mental lo normaliza, nos hace ser mejor personas, empatizamos... En la sociedad, todos formamos parte de la salud mental de los demás». El profesor Pep Moscardó fue uno de los participantes, ayer, de la mesa redonda con la que se clausuraba una nueva edición del programa What’s Up! Com vas de salud mental?, la iniciativa per permite sensibilizar, desde las aulas, de un problema cada vez más extendido, sobre todo entre los alumnos de Secundaria.

El proyecto se desarrolla gracias a la entidad 3 Salut Mental. Su presidente, Alfons Suárez, defiende que debe hablarse de ella en las aulas «como se habla de la educación física». En esta última edición ya han participado 19 centros escolares de Baleares con 4028 alumnos y 327 profesores. La iniciativa, además, cuenta desde el principio, hace ya cuatro años, con el apoyo de la Fundació ‘La Caixa’. «El malestar psicológico no debe reprimirse, es un aspecto normal de los humanos que, por miedo al estigma no hablamos de lo que nos pasa y a veces llegamos tarde», explicó Joana Maria Gelabert, desde Acció Social. Según la consellera de Afers Socials, Fina Santiago, la salud mental «es un reto social y colectivo», pues «hay un 25 % de posibilidades de que tengamos un problema relacionado con ello y hay que detectarlo bien para pedir ayuda», señaló. Y es que, «el malestar se expresa de muchas maneras», prosiguió la orientadora del colegio Sant Josep Obrer, Maria Salvà, uno de los participantes de esta iniciativa. En la mesa redonda también participaron varios alumnos de tercero de ESO. «El aula debe ser un sitio de confianza en el que poder contar y preguntar», reflexionó Iker, uno de ellos. «Este tema se nos hacía raro y ahora tenemos más herramientas», añadió a su lado, Raúl. Judith dijo que este proyecto les ha cambiado la percepción y Miriam aconsejaba a quien lo necesite que «estés bien contigo, piensa en ti, en la gente que te valora y te quiere, y pide ayuda». Por su parte, los activistas de 3 Salut Mental que han participado contando su propia experiencia en estos cursos aseguraron que la experiencia siempre es interesante para ellos. «Hay un antes y un después de venir porque ayudar te llena», dijo Aina Niell. «A mi ya me ayuda a salir de casa», añadió Miguel Ángel García. Siete de cada diez de los alumnos participantes creen que tras la experiencia están mejor preparados para hablar de salud mental.