El conseller de Educació i Formació Professional en funciones, Martí March, ha asegurado este martes que «despertar el conflicto lingüístico es tirar gasolina a un tema sensible que ahora no supone un problema en los centros», y ha apuntado que el próximo Govern «debería tener sensatez y aprender de los errores».

«El tema lingüístico es fácil de encender y difícil de apagar, y sacar el tema del catalán es poner palos en las ruedas a la mejora real de la educación», ha manifestado el conseller este martes en rueda de prensa tras asistir a la constitución de la Comisión de seguimiento del Acuerdo marco de la Enseñanza Pública. Asimismo, ha añadido que es un hecho que «la escuela ha salvado al catalán», aunque ha señalado que «las políticas lingüísticas no pueden poner el foco sólo en las escuelas, se tiene que trabajar el uso social del catalán».

En este sentido, ha matizado que la política lingüística es una política educativa más, pero hay muchos otros aspectos importantes, y ha avisado de que no se debe dejar que el tema del catalán distraiga de todo el resto. Además, ha subrayado que se debe evitar «una politización innecesaria de las aulas y de las escuelas» y que es importante «estar vigilantes para no crear problemas innecesarios, porque ahora en los centros no hay problemas lingüísticos».

March ha asistido este martes a la Mesa Sectorial de Educación que ha aprobado la constitución de la comisión de seguimiento del Acuerdo marco de la Enseñanza Pública, del que el conseller ha destacado que va a ser «con total seguridad un referente estatal». «Se ha cumplido el Acuerdo marco y ahora queremos que se cumpla la segunda parte», ha señalado March, quien ha añadido que en estas dos legislaturas se ha conseguido «una paz educativa como nunca ha habido» y «una importante equidad educativa, impulsando la igualdad de oportunidades».

Respecto al Acuerdo marco, ha destacado que Baleares es de las primeras comunidades autónomas que trabaja la cuestión de la carrera profesional docente, algo que «es una reivindicación histórica», y que ha indicado que, pese al cambio de Govern, se implantará en 2023 y hasta 2027. Además, también ha destacado el acuerdo de la concertada, «que marca una hoja de ruta a nivel estatal», y ha señalado que los dos acuerdos, tanto el de la pública como el de la concertada, se han aprobado por unanimidad.

«Hemos conseguido mantener el equilibrio entre la escuela pública y la concertada, aunque nuestros esfuerzos estén puestos en la pública que es la que dirigimos», ha detallado, mientras que ha apuntado que desde 2016 se han invertido 170 millones de euros en políticas educativas. Asimismo, ha puntualizado que la Conselleria deja una hoja de ruta de la educación gratuita 0-3, que ha convocado oposiciones para llegar al ocho por ciento de interinos y que deja el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) «en pleno funcionamiento», aunque critica que «lo encontraron varado».

«Cuando entramos en 2015 no había proyecto, la Conselleria de Educación era un desierto. Durante mucho tiempo en Baleares no ha habido inversión en educación», ha señalado, añadiendo que todos los indicadores educativos han mejorado, tanto los cuantitativos, como los cualitativos, tal y como demuestra el informe Pisa, que indica que ahora Baleares está por encima de la media estatal. «Somos conscientes de que a veces no se llega a hacer todo lo que se querría, pero de lo que hemos encontrado a lo que hemos dejado hay una gran diferencia», ha subrayado.

Así, ha expuesto que los retos importantes este curso serán trabajar todo lo que tiene que ver con la salud emocional y la salud mental, evaluar el impacto de la Covid-19 en el aprendizaje y mantener la convivencia en las aulas, «que ha mejorado de forma significativa». En cuanto a infraestructuras, el Ibisec tiene previsto ejecutar 32 obras este verano, por un valor de 51,7 millones de euros, y 40 actuaciones menores en centros, con un coste de un millón de euros, lo que supone un total de 72 obras, lo que ha calificado como «la inversión más alta que se ha hecho en Baleares».

En este sentido, ha indicado que la Conselleria y el Ibisec tienen una planificación hasta el 2031, para dos legislaturas, que luego el próximo Govern podrá adaptar según sus prioridades. Por su parte, el secretario general de la Conselleria, Tomeu Barceló, ha anunciado que la Conselleria deja también todos los contratos hechos de cara al curso que viene como, por ejemplo, el contrato para el curso escolar, los contratos de licitación de todos los comedores escolares y cafeterías, el contrato de los auxiliares administrativos o los contratos de limpieza de secundaria y FP.

«Nosotros seguiremos trabajando hasta que se dé el relevo, para que los que vengan se encuentren un nuevo curso ya planificado y que éste pueda empezar con plena normalidad. Lo dejaremos con transparencia y con la negociación hecha», ha manifestado Barceló. Asimismo, March ha destacado que «nunca en España ha habido tantos recursos por parte del Ministerio y de Europa para las comunidades autónomas en Educación», por lo que ha asegurado que el próximo Govern «contará con recursos para implementar las políticas que ya se están dejando planteadas».

Por último, ha manifestado que desde la Conselleria están de acuerdo con la aplicación de la última ley de educación, la Lomloe, aunque ha matizado que considera que la aplicación en secundaria se debería haber hecho con más tiempo. «Estamos orgullosos de lo que hemos hecho entre todos, aunque en educación nunca hay un punto final, sólo un punto seguido. Ahora vigilaremos y estaremos pendientes de lo que haga el próximo Govern en política educativa, porque hemos sido los responsables los últimos ocho años», ha concluido.