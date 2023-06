Patronal y sindicatos del sector del metal -UGT, CCOO y USO- retoman hoy las negociaciones sobre las subidas salariales. El objetivo en ambos frentes es el mismo: acercar posturas al menos lo suficiente como para desactivar la próxima nueva tanda de huelgas que ya se ha convocado y que arrancaría con una movilización en la zona de salidas del aeropuerto de Son Sant Joan. Con esa amenaza como telón de fondo, las conversaciones se reiniciarán en la sede del Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB) para intentar salir del «bloqueo» en el que se encuentra ahora mismo la negociación, en palabras de los propios portavoces sindicales.

El desacuerdo en la subida a partir de la cual se deberían retomar las conversaciones es lo que ha motivado ese estancamiento: la patronal ofrece el mismo incremento pactado en el preacuerdo que luego tumbaron los trabajadores en Asamblea (12 % de subida directa en tres años más un 2 % este año indemnizatorio por la inflación) y de ahí no piensa moverse; los sindicatos, por su parte, rechazan una propuesta que no obtuvo el respaldo de las bases hace ya casi un mes. Su intención desde un principio era que la subida del 14 % preacordado fuera un mínimo no rebajable en las nuevas negociaciones y, a partir de ahí, alcanzar una subida mayor que satisficiera a los trabajadores.

Aunque la patronal aceptaba ese planteamiento inicial, eso podría cambiar si finalmente se materializa la huelga. En ese caso, desde la Federación Balear de Empresas del Metal (FEBAME) ya han advertido a los sindicatos que una vuelta a la huelga y a las movilizaciones motivaría un reinicio «desde cero» de las negociaciones que, por lo tanto, rebajaría probablemente su propuesta por debajo de ese 14 % acordado en mayo.

Desde los sindicatos, por su lado, mantienen que se llegará al extremo de la huelga «si es necesario», ya que «se está negociando para que el trabajador del metal deje de ser el trabajador pobre de Baleares, y si no se consigue en los despachos tendremos que volver a las calles», reivindica el portavoz de UGT, Roberto Serrano.

Sin el Govern de mediador

En cualquier caso, las conversaciones van a mantenerse sin la presencia del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en funciones, Iago Negueruela, que ejerció de mediador en el encuentro previo a la firma del preacuerdo. En ese momento -justo al filo de las elecciones y con una concentración en el aeropuerto en el horizonte al igual que ahora-, Negueruela auspició un compromiso entre ambas partes que no llegó a buen puerto. Las fechas para las nuevas jornadas de huelga (ya se han solicitado los permisos) incluyen citas en el Polígono de Son Castelló (28 de junio); Polígono de Can Valero (29 de junio) y Polígono de Marratxí (30 de junio).