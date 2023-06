Jóvenes, arrepentidos, que buscan trabajo o futuros opositores a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Estos son los principal cliente que se ven en los centros de eliminación de tatuajes, una moda cada vez más demandada a pesar de que en Balears tampoco han proliferado este tipo de negocios. Una de los primeros centros especializados abrió sus puertas en Palma en 2014. «Sí que veo que cada vez hay más demanda. El 60 % de nuestros clientes son jóvenes, y la mayoría se los quitan por un tema laboral. Otros, porque tenían el nombre de su ex o porque se han cansado», destaca Marina López, propietaria de Destattoo.

Es un proceso que requiere varias sesiones y se realiza mediante láser por sonido. «Este láser ayuda a romper la tinta en trozos, pero realmente es el cuerpo el que expulsa la tinta», explica.

Por otra parte, los meses de verano son los más flojos del año para este tipo de negocios, pero este año, en concreto, «tenemos una previsión de demanda muy potente en comparación a otros años», asegura López. Ulrike, de 36 años, es una extranjera que acude a este local para eliminar su pequeño tatuaje de la muñeca. «Me lo quito porque no me gusta cómo me lo dejaron, me lo hice hace un año», explica. En su caso, se hará el mismo diseño pero «más abajo de donde lo tenía». De hecho, a los especialistas entrevistados no les sorprende esta práctica: la mayoría se quita un tatuaje para hacérselo de nuevo o eligen otro diseño.

Detalle del tatuaje de Ulrike, en fase de eliminación.

Zona

Los tatuajes en manos y piernas son los que más piden eliminar. Así lo considera Thais González, propietaria de Dermativa. En su caso, destaca que «siempre tenemos la misma demanda de clientes, pero en verano suele bajar más». El perfil de hombres mayoritario en su centro abarca desde los 25 hasta los 35, y mucho más jóvenes en caso de las mujeres.

Asimismo, tampoco tiene sensación de que la moda de los tatuajes se haya reducido a pesar de que sí ha aumentado la eliminación de los mismos. En todo caso, «se lo quitan por ejemplo para opositar, pero se lo vuelven a hacer al obtener su plaza».

Los centros suelen tener más trabajo con tatuajes pequeños, aunque de vez en cuando sí les llegan personas con dibujos de grandes dimensiones. Entre el diseño que deciden eliminarse, las expertas señalan tales como nombres de personas, corazones, dibujos que con el tiempo se han dilatado o tatuajes ubicados en zonas como la lumbar.

Desde la Asociación Sindical de Esteticistas de Balears recuerdan la necesidad de acreditar la profesión para hacer un correcto uso de las máquinas de electro-estética. Hasta ahora, no existe ningún decreto y esto puede suponer un peligro.