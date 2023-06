Negueruela responde a los hoteleros: «Hemos demostrado que se puede crecer sin más plazas turísticas»

El conseller de Model Económic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha respondido a las declaraciones del sector hotelero y del alquiler vacacional para reivindicar su gestión durante estos últimos ocho años. En la que ha sido probablemente su última rueda de prensa para presentar los datos del paro -nuevo récord histórico de empleo-, el conseller ha recalcado estar «muy orgulloso» del trabajo realizado conjuntamente con las empresas del sector y ha señalado que «siempre hay intervencionismo, sea de la ideología que sea».

Negueruela contestaba así al dardo lanzado desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) tras conocerse los resultados electorales; la entidad señalaba que de los responsables entrantes del Govern esperaba «apoyo y menos intervencionismo ideológico». Al respecto, el conseller ha señalado que «entiendo que se lancen mensajes, no tanto para los que salimos sino más para los que entran. Lo puedo entender ¿Me parece desleal? No. Estoy orgulloso de haber trabajado con muchas empresas, asociaciones y entidades del sector hotelero».

Negueruela ha hecho especial referencia a las estadísticas de cobertura social, que reflejan una cobertura para el 69,5 % de los trabajadores en 2020, en plena pandemia. «Esto es de lo que estamos más orgullosos: el 70 % de la población estaba protegida entonces; para eso sirve el diálogo y eso es lo que significa intervención. Sin eso, el 70 % de las personas en ERTE habrían visto perder sus puestos de trabajo y las empresas habrían quebrado».

Así, ha señalado que el sector empresarial valoró de manera positiva la gestión durante la COVID, pero que pudieron tener reparos a posteriori. «Claro, porque primero lo protegimos todo y luego tocó redistribuir la riqueza. Cuando haces tal gasto de recursos para proteger a las empresas, luego se exige que se reparta mejor la riqueza: empleos más justos y salarios más altos».

En ese sentido, ha matizado que las críticas vertidas estos días desde ambos frentes del sector turístico -la patronal del alquiler vacacional, Habtur, le calificó como «el peor conseller de Turismo de la historia»- es un proceder «legítimo y democrático». Así, el conseller ha afirmado que «son agentes económicos importantes que manifiestan sus intereses desde el minuto uno. Ahora, no hay nada que no sea ideológico: cuando uno pide que no haya ideología, lo que pide es ideología... Liberal. Cuando dicen que prefieren menos intervención a lo mejor quieren decir que prefieren que haya peores salarios o más contratos temporales».

Respecto a las críticas concretas de Habtur, ha expresado que «estoy orgulloso de poder decir que tenemos estas cifras de pleno empleo sin las 90.000 plazas más que se pretenden desde el alquiler vacacional. No las necesitamos». Así, ha insistido en que desde Habtur, lo que se persigue con estas declaraciones es «que el futuro gobierno saque 90.000 plazas más al mercado para generar aún mayor especulación sobre el mercado inmobiliario y sobre el derecho a la vivienda».

En ese sentido, ha vuelto a reivindicar que «estoy muy orgulloso de haber bloqueado las plazas turísticas y de que se me califique como se me califica. Hemos demostrado que es posible parar el crecimiento de plazas y con eso tener mejores datos que nunca. Todas esas plazas, las 90.000 de Habtur más la que se puedan pedir desde la FEHM de la moratoria turística, se concentran en los meses de verano. ¿Por qué vamos a tener más plazas con pleno empleo? Con eso perjudicaríamos la calidad del destino turístico y generaríamos un desequilibrio económico».

El conseller ha sentenciado con una encendida defensa del global de su gestión, reflejada en un mes de mayo con los mejores datos de empleo de la historia: más de 600.000 afiliados a la Seguridad Social, cifras propias de los máximos de julio y agosto del pasado año. «Las cifras por las que se nos juzgarán son estas y son las mejores de la historia. El nuevo Govern debe protegerlas a partir de ahora».