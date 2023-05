Palma está de suerte. El Cuponazo de la ONCE ha dejado este viernes por la noche más de dos millones de euros en la ciudad. Han salido premiados 61 cupones, cada uno de los cuales se llevará 40.000 euros.

El vendedor de la ONCE Jorge Egea ha sido el mayor responsable: ha vendido 60 de los 61 cupones con el número ganador. Lo ha hecho pro los barrios de Establiments y el Secar de la Real, zonas más que agraciadas, en las que este sábado por la mañana los vecinos han festejado el premio, algunos, aún, sin dar crédito.

Jorge lleva diez años trabajando como vendedor de productos de juego de la ONCE y, pese a la dilatada experiencia, tampoco daba crédito este sábado: «Estoy todo el día moviéndome, de un lado a otro, vendiendo cupones», reconocía durante las celebraciones con algunos de los clientes premiados. «Aquí ya se ha corrido la voz y todo el mundo me está felicitando por la cantidad de personas a la que le ha tocado un premio. Me hubiera gustado que también tocara la serie y los seis millones aquí, pero estoy muy contento», ha señalado.

Adjuntamos nota de prensa y fotografías de Jorge Egea, vendedor que ha repartido 2.400.000 euros en Palma de Mallorca.