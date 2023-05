«El Papa siempre me pide por Mallorca y recuerda su corta estancia en Palma»

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull Anglada (Ciutadella, 1948), ha informado de la decisión del papa Francisco, a través de una carta del Dicasterio para los Obispos, de prorrogar su ministerio pastoral como prelado de la Diócesis de Mallorca durante dos años más. En enero pasado, Taltavull remitió a la Santa Sede la preceptiva renuncia al cumplir los 75 años, tal como determina el Código de Derecho Canónico. La Congregación para los Obispos, al aceptar su renuncia, especifica que se le añade un plazo de dos años para seguir como pastor de la Iglesia mallorquina. Sebastià Taltavull fue nombrado obispo de Mallorca en septiembre de 2017. Tomó posesión el 25 de noviembre. Había sido administrador apostólico desde septiembre de 2016.

¿Qué significa esta prórroga?

—Supone prolongar el tiempo de servicio episcopal a la Diócesis de Mallorca y al mismo tiempo me da la posibilidad de continuar en la línea de renovación que el papa Francisco nos pide. Y tanto nuestra Iglesia de Mallorca como las otras iglesias necesitan esta revitalización para responde con el Evangelio en el momento que vivimos.

¿Constituye un mensaje de confianza del Papa a su gestión?

—Quiero interpretar que sí. Siempre me he identificado con su magisterio y con la línea pastoral que nos propone, que es la de una renovación de la Iglesia en todos sus niveles, estamentos, ámbitos y, sobre todo, de servicio a las personas, con preferencia a quienes están más necesitados, a quienes se encuentran en situación de precariedad y dificultad. En diversas ocasiones he tenido la oportunidad de comentar con el papa Francisco nuestra realidad mallorquina y escuchar sus consejos. Cuando nos vemos, siempre me pide por Mallorca y recuerda su corta estancia de tres días en Palma.

¿La prórroga supone dar continuidad a las acciones iniciadas?

—Continuidad e introducir elementos nuevos que la nueva etapa que estamos viviendo no está demandando. Aún hemos de ayudar a superar actitudes cerradas que son causa de inmovilismo y no ayudan a avanzar según el Evangelio, que siempre nos propone apertura a la realidad para responder de forma adecuada, tal como nos pide Jesús.

¿Cómo se concreta y aplica esta respuesta evangélica?

—El pensamiento social de la Iglesia lo precisa al leer con el corazón los signos de los tiempos, a través de los que Dios se dirige a nosotros y nos habla. Con fe, esperanza y amor, y en constante diálogo mediante la plegaria podemos asegurar las respuestas y las actuaciones que la evangelización hoy ha de ofrecer a todos, pero sin caer ningún tipo de discriminación.

¿Qué iniciativas tiene hoy en marcha la Diócesis?

—Es muy importante valorar, primero, el trabajo de cada día, que son iniciativas y acciones concretas de las parroquias, delegaciones, grupos, asociaciones y movimientos, que llevan a cabo los presbíteros y los diáconos, los religiosos y personas de vida consagrada, y por el gran número de laicos y laicas con su trabajo, habitualmente de manera silenciosa, pero eficaz, porque saben que es el Espíritu quien nos guía y lo hace posible todo. La Iglesia camina y actúa desde esta labor discreta. Otras acciones esperan para ser completadas en toda la Iglesia de Mallorca el próximo mes de octubre, como es el Sínodo para el que ya hemos trabajado en el ámbito diocesano y continental. Otra actuación consiste en la visita pastoral a la diócesis, que empecé en marzo y que podré seguir realizando con calma en las parroquias e instituciones a las que aún no he podido ir.

Carta a la Iglesia de Mallorca en la que Sebastià Taltavull comunica que sigue al frente de la Diócesis.

Su agenda incluye numerosas actividades en todos los ámbitos eclesiales. ¿Cómo surgen?

—Si estamos atentos, el Señor nos propone cada día nuevas acciones. Por tanto, hay que permanecer atentos para atender estas propuestas y dar respuesta. Ello nos pide a todos una firme actitud de comunión, solidaridad y participación, lo que significa actitud sinodal, o sea, voluntad de caminar juntos, conscientes de que compartimos una misma misión, siempre a la luz del mensaje evangélico.

¿Cómo se está aplicando el Plan Pastoral en Mallorca?

—A partir del trabajo realizado este año, y como propuesta operativa, estamos en el inicio de este Plan Pastoral, que ya se ha comenzado a poner en marcha con la participación de un amplio grupo, representativo del pueblo de Dios. Quiere ser una opción valiente de futuro, que infunda confianza y esperanza, y revise a fondo lo que tenemos, teniendo en cuenta los déficits y los retos actuales. Lo ponemos todo en manos del Señor, con plena confianza en el.