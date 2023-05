Rafel Florit Gelabert ens ha deixat al 90 anys a Sencelles el seu poble natal i on hi té la seva familia. Antic conserge de l’Institut Politècnic de Palma, el record (i moltes de professores i professors també) molt servicial i bromista en la feina d’atendre tothom. Va viure (i jo també) la transició del ciclostil a la fotocopiadora, eines imprescindibles a l’ensenyança. En Rafel pronunciava el plural fotoscòpies i cada cop que ens adreçàvem a ell sabia respondre amb una broma. Va començar la feina a l’antiga Escuela del Trabajo situada al carrer Alcàntara Penya i ha conegut reformes de la Formació Professional i Secundària. També ha estat testimoni de l’entrada de les dones al seu centre ja que al començament era un féu masculí. Rafel, no t’oblidam. Gràcies per a haver estat amb nosaltres.