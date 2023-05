El presidente del grupo Iberostar, Miguel Fluxá, ha recibido en Madrid el galardón de CEO del año de la revista ‘Forbes’, en un acto que tuvo lugar en el hotel Mandarín Oriental Ritz y que congregó a numerosas personalidades del mundo turístico español e internacional, así como amigos personales del empresario inquer y su familia. El galardón se lo ha entregado el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, y el evento ha sido presentado por Mercedes Martín, la meteoróloga de Antena 3.

Miguel Fluxá ha destacado, tras recibir el premio: «Es un honor recibir este reconocimiento de ‘Forbes España’. Somos una empresa familiar con fuertes valores que nos han ayudado a dar forma a la cultura corporativa de Iberostar basada en la calidad y en la sostenibilidad en el largo plazo. Este reconocimiento es un testimonio de la dedicación de tantos colaboradores y profesionales que nos han acompañado durante todos estos años y a las más de 30.000 personas que hoy comparten nuestra visión y pasión por esta industria».

‘Forbes’ señala que Fluxá ha sido elegido The Best CEO 2022, por su trayectoria al frente del gigante del turismo, pero también por haber aprovechado la fuerza renovada que suele aparecer tras superar las grandes crisis para reactivar su liderazgo y volver al ruedo con más fuerza que nunca. Además de ser uno de los imprescindibles en la lista ‘Forbes’ de grandes fortunas de nuestro país, el empresario mallorquín ha conseguido crear con los años un gigante hotelero mundial al que no se le resiste ningún mercado. Este premio, uno de los más prestigiosos del mundo empresarial, está basado en una serie de criterios objetivos, como los resultados financieros, el estilo de liderazgo y el impacto en la industria y la sociedad.

‘Forbes’ ha emitido un comunicado oficial en el que refleja una declaración de presidente de Iberostar: «Estoy muy contento y agradecido por esta distinción que me otorga Forbes. Los empresarios somos un factor social importante. Creamos riqueza y puestos de trabajo, en especial los de la industria turística, además de pagar muchos impuestos. Me parece muy mal que se nos critique en nuestro propio país, cuando en otros lugares nos dan todas las facilidades del mundo. Damos bienestar y aumentamos calidad de vida».