Una ley específica para la náutica de recreo en los puertos estatales es la idea que se puso sobre la mesa en el quinto Congreso Nacional de Clubes Náuticos, celebrado días atrás en La Palma. Un escenario en el que la problemática a nivel normativo que sufren clubes como los Náuticos de Palma o Ibiza en referencia a sus respectivas concesiones estuvo presente, planteándose incluso la idea de que se haya realizado una interpretación «errónea» que impide sacar adelante la ampliación de las mismas.

De hecho, el responsable de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, además de consejero de la Autoridad Portuaria de Baleares, José Antonio Morillo, lo planteó durante el encuentro, hablando de una «aplicación errónea del marco normativo» que impide a los clubes de Palma e Ibiza ver ampliadas o renovadas sus respectivas concesiones. De hecho, estos dos últimos se gestionan en la actualidad a través de autorizaciones de ocupación temporal, toda vez que expiraron los plazos legales de sus concesiones, un caso en el que también se halla inmerso el Club Marítimo de Mahón.

Morillo añadió que la actual Ley de Puertos del Estado permite la protección de los clubes, aunque no se ha aplicado en los expedientes que atañen a los casos de Baleares por una visión equivocada de la propia normativa. «No creo que sea ncesario un cambio normativo destinado a la protección de los clubes, lo que no quita que sea conveniente», prosiguió Morillo, al respecto a la postura mostrada por Juan Ramón García Notario, abogado y socio del despacho GNGH, quien sostuvo que la náutica recreativa es un «sector desamparado» desde la entrada en vigor de la Ley de Puertos de 1992, al no encajar esa actividad en la regulación de los puertos comerciales.

Ante el debate abierto por la posibilidad de poner en marcha una ley específica de náutica, que contemple una serie de medidas de protección para los clubes, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, pidió la palabra para señalar que, elaborar una normativa de este calado «exigirá una larga tramitación -unos cuatro años-, aunque podemos empezar a plantar las semillas», refirió.

La postura del dirigente fue recibida con buenos ojos por la Confederación de Asociaciones de Clubes Náuticos (CEACNA). Su presidente, Miquel Suñer, aseguró que «el mero hecho de que se hable de una modificación legal que reconozca la singularidad de los clubes y su labor de fomento del deporte, además haciéndose desde las altas instancias, supone un pequeño avance después de muchos años encallados», dijo.

La ponencia bajo el título 'La dimensión temporal de las concesiones en puertos y costas: plazos y prórroga' generó enorme interés entre los representantes de la náutica balear, dada la importancia del tema a tratar y la trascendencia del mismo para el futuro de clubes como los de Palma, Ibiza y Mahón.