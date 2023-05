Trabajadores de mantenimiento de Son Espases convocan una huelga indefinida

Los trabajadores de mantenimiento del Hospital Universitario Son Espases han convocado huelga indefinida por los «reiterados incumplimientos del convenio y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales». Así lo ha comunicado este miércoles en nota de prensa la Federación de CCOO Hábitat Baleares, que ha asegurado que estos empleados están «cansados de que la mercantil incumpla el convenio colectivo».

Por tal motivo, han decidido, a través de un documento firmado y entregado a la Federación, ir a huelga indefinida el 12 de mayo a partir de las 21.00 horas. «La empresa no respeta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no se respetan los descansos entre servicio y servicio, cambiando los cuadrantes de trabajo constantemente sin consultar con el trabajador, no respetando la conciliación laboral y familiar o el derecho a la desconexión digital, entre otros incumplimientos», han criticado desde el sindicato. Asimismo, han afirmado que los trabajadores de mantenimiento del Hospital advierten que no se les abona el precio de las horas extra, el plus hospitalario o el plus de polivalencia.