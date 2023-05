Baleares es la región que más sube el precio de la vivienda en un año al registrar un incremento del 20,30 por ciento, según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, que recoge que los inmuebles de segunda mano en abril en las Islas tuvieron un precio medio de 4.045 euros por metro cuadrado. Esta cifra supone también un ascenso mensual del 1,21 por ciento si bien interanualmente es el repunte más intenso de España. Además, Baleares fue la autonomía más cara del país, por delante de Madrid (3.441 €/m2), entre otras. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en abril de 2023 registró un precio medio de 2.043 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 1,35%.

De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 7,22%. Por otro lado, Palma fue la cuarta capital más cara de España y presenta un repunte mensual del 1,66%. De un año a otro, esta ciudad es, con una subida del 19,21%, la capital española que más creció. Con 4.149 euros por metro cuadrado en abril de 2023, fue la cuarta capital de provincia más cara, en un listado liderado por Donostia-San Sebastián (5.754 €/m2). «A pesar del encarecimiento de los préstamos hipotecarios, el valor del metro cuadrado no para de ascender, y son escasas las capitales en las que no resulte más caro comprar ahora que hace un año», ha declarado al respecto el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font. No obstante, el experto confía en que el enfriamiento de los precios se haga notar en los próximos meses.

«A lo largo de 2023, lo lógico es que se vayan suavizando los repuntes, y que abandonen los porcentajes de dos dígitos porque no son sostenibles», ha señalado antes de referirse a «la inflación que está afectando a las familias y al agotamiento del ahorro», así como a «las peores condiciones financieras que ofrecen los bancos». Finalmente, ha indicado que la nueva Ley de Vivienda «podría frenar la compraventa por inversión y, por tanto, tirar de los precios a la baja de forma indirecta, al rebajarse la presión». «El hecho de que la actualización de las rentas de alquiler ya no obedezca a las reglas de mercado, contrae el interés de la compra por inversión», ha dicho.