Con los funcionarios aún en huelga indefinida pendientes de la negociación con el Ministerio de Justicia, jueces y fiscales se unen a las protestas y también convocan un paro indefinido a partir del 16 de mayo. La mecha prendida por la que protagonizaron los letrados de la Administración de Justicia se extiende. Tres asociaciones de jueces y dos de fiscales anunciaron ayer los paros. Son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Jueces para la Democracia y la Asociación Progresista de Fiscales anunciaron que comparten los motivos de la protesta pero esperarán a sumarse o no a la convocatoria a lo que ocurra en una reunión convocada en el Ministerio el tres de mayo. Los convocantes denuncian «un sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos». Denuncian que no es posible que el sistema judicial funcione de manera eficaz «si la labor de jueces y fiscales no se desarrolla en condiciones adecuadas, también retributivas».

Las asociaciones expresan su firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, «desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora».

Mientras, la protesta de funcionarios volvió a provocar suspensiones de juicios ayer en Palma en una jornada en la que los paros fueron parciales entre diez de la mañana y una del mediodía. En este caso, el paro aún continúa tras finalizar sin acuerdo las últimas reuniones que se han llevado a cabo entre los sindicatos y el Ministerio de Justicia.

La huelga de letrados de la Administración finalizó hace menos de un mes tras prolongarse desde enero hasta marzo y se saldó con un incremento salarial para el colectivo durante varios años. Tras este acuerdo las protestas se han reproducido.