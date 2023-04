Serena Farr nació en Reino Unido, pero es residente legal en España desde 1993. Habla castellano y catalán, su pareja es mallorquín y sus hijos tienen la nacionalidad española. Los últimos diez años ha estado trabajando como profesora interina de inglés en diversos colegios públicos de la Isla y actualmente enseña en la Escola Oficial d’Idiomes de Palma. Sin embargo, desde 2021 sufre una «pesadilla» porque la Conselleria d’Educació le pone trabas para dar clase, con la excusa del Brexit y que no tiene la nacionalidad española.

El 6 de agosto 2021 la Conselleria publicó una resolución que, en la práctica, excluía a ella y a otra británica de las listas de interinos el mismo día de las adjudicaciones. «Posiblemente no hubiera conseguido una vacante, pero durante la primera semana de septiembre, sí», explica. De hecho, durante la primera semana de ese mes se dieron plazas para todo el curso y no pudo participar al estar excluida.

Interpuso un recurso de alzada que no fue atendido por lo que se quejó ante la Comisión Europea y la Conselleria tuvo que rectificar en diciembre de ese mismo año porque el Acuerdo de Retirada entre la UE y el Reino Unido permite a residentes como Farr conservar sus derechos laborales, aunque ya no sean ciudadanos europeos a causa del Brexit. «Aunque rectificaron, solo me dieron la opción de hacer sustituciones; no lo acepté y puse una demanda por la exclusión ilegal», explica la afectada, que ha ganado parte de esta demanda por responsabilidad patrimonial.

Pese a la victoria, ahora Educació le impide participar en el proceso de estabilización de interinos y le niega la opción a presentarse a unas oposiciones ordinarias, aunque curiosamente el año pasado sí que le dejaron. No pudo acudir al estar demasiada afectada por esta situación. Farr contactó con Your Europe Advice, un servicio de asesoramiento de la Comisión Europea, el cual ha sido claro contra Educació:«Le instamos encarecidamente a impugnar legalmente las decisiones impugnadas por considerar que constituyen una discriminación ilegal por motivos de nacionalidad, lo que es contrario a las disposiciones del Acuerdo de Retirada».