«La mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república», confesó el expresidente del Gobierno español Adolfo Suárez a la periodista Victoria Priego en una entrevista grabada en 1995. «Claro, y eso era peligrosísimo en ese momento», añadió la presentadora, a lo que Suárez contestó tajante: «Hacía encuestas y perdíamos. Entonces yo metí la palabra Rey y la palabra monarquía en la Ley (de Reforma Política de 1976) y así dije que ya había sido sometido a referéndum». El expresidente también explicó que fue Felipe González era el que estaba presionando a los gobiernos extranjeros que lo pidieran.

El vídeo, realizado para Antena 3, no se emitió hasta que en 2016 LaSexta Columna lo sacó en televisión. Las declaraciones de Suárez generaron polémica porque desligitima el relato oficial de la Transición y ahora el senador autonómica de Baleares, Vicenç Vidal (Més per Mallorca), reaviva el debate en el Senado. La controversia que generó la emisión de la confesión que Suárez hizo a micrófono cerrado no implicó ninguna medida al respecto. «¿Cómo es posible que, desde entonces, cuando han pasado seis años y tres gobiernos distintos por la Moncloa, ningún grupo con capacidad para hacerlo haya reclamado la información detallada sobre la encuesta más decisiva de la Historia de un Reino que restauró un dictador y necesitó engañar a millones para seguir vivo en democracia?», preguntó el senador en febrero al Gobierno.

En el mismo escrito, Vidal formuló una batería de preguntas sobre el tema: «¿Acaso han fallecido todos los testigos de aquella demoscopia? ¿También se han destruido todas las copias de unos sondeos que se pagaron con nuestros impuestos? ¿Nos siguen ocultando con la Ley de Secretos, franquista y vigente, una información que nos pertenece, porque era la foto de nuestras opiniones?». El Gobierno respondió a Vidal el 5 de abril, informándole de que «la materia objeto de su pregunta recae sobre una norma en elaboración, sin que se haya producido hasta la fecha la aprobación del Anteproyecto de Ley en cuestión». En este sentido, el mismo documento, dice que el Gobierno «está comprometido con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que actualice el régimen jurídico preconstitucional en esta materia, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno».

El senador autonómico denuncia la «poca transparencia» del Gobierno en su respuesta. «Que a casi cincuenta años de aquella encuesta todavía no se haya hecho pública resulta más que sospechoso», considera Vidal, y esto, a su parecer, «explicaría por qué las élites del Estado impidieron un referéndum para escoger monarquía o república». Además, reclama que en un momento histórico donde «parece que la monarquía española está totalmente desacredita», es más necesario que el Gobierno explique qué paso en esos años «cruciales» y que «abra un proceso constituyente donde la ciudadanía de los pueblos de España pueda decidir sobre qué forma tiene que tener el Estado».