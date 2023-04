Habrá candidatura única de la izquierda en Formentera aunque de ella no formará parte Esquerra Unida (EU), que se ha levantado de la mesa de negociación. Silvia Tur (Gent per Formentera) será la candidata y el primer suplente será del PSIB. Esquerra Unida aunque se queda fuera, no presentará candidatura.

Formentera sólo elige un escaño y éste puede ser decisivo para determinar la mayoría política después de las elecciones de mayo. El acuerdo acaba de alcanzarse ahora, poco antes de vencer el plazo para presentar coaliciones. Desde el jueves, el secretario de Organización del PSIB, Cosme Bonet, ha estado en esa Isla para vencer las resistencias de la agrupación local del partido. Oficialmente no se ha anunciado todavía que Silvia Tur será la candidata pero así será, según confirmó este periódico. Sólo habrá una candidatura de izquierdas.