Este verano: «Faltarán médicos en todas las Islas y será más pronunciado en Atención Primaria, y en Urgencias Hospitalarias y Extrahospitalarias, donde no bastarán los sustitutos». El Sindicato Médico de Balears prevé «más de lo mismo» para una temporada en la que, dicen, la precariedad se ha asumido y cronificado.

«Hay una buena frase del mariscal Bismarck que lo resume bien: toda situación, por mala que sea, puede empeorar», recuerda el presidente del sindicato, Miguel Lázaro, quien explica que «hace poco el propio gerente de Atención Primaria reconocía que no iba a haber sustitutos». Lázaro asegura que las palabras de Miquel Caldentey revelan que «será caótico», y que «es como si se hubiera aceptado la situación».

Y lo afirma con rotundidad al ser conocedor de dos factores: la previsión de que crezca el turismo (y por ende la población flotante) y la falta médicos y de sus sustitutos en periodo vacacional. «Con estas dos variables conjugadas se puede deducir que este verano será peor que el año pasado. Nos han venido a decir que de julio a octubre no se enviará un registro de contrataciones mensuales», añade Lázaro.

Este médico, veterano sindicalista, habla de una situación «inasumible», por lo que cree que volverá «la saturación de Urgencias y la sobrecarga entre los médicos que trabajen y cubran a los que no estén».

Por su parte desde el IB-Salut explican que todavía no se ha pedido la planificación a los diferentes centros sanitarios, algo que suele hacerse tras Semana Santa. En estos momentos en Son Espases, por ejemplo, se encuentran analizando las vacaciones para organizar los recursos humanos.

«La cosa va a empeorar», insiste Miguel Lázaro, «lo que sorprende es la ausencia de planificación con algo que se puede prever y que se acepta pasivamente», lamenta.

Desde el Simebal ponen el ejemplo de Eivissa donde la falta de oncólogos, anestesistas o médicos de familia es más pronunciada, sin embargo «hace poco nos decían que su sanidad era de primera... O nos toman el pelo o no entiendo nada», esgrime Lázaro. «Cada 15 días tienen una manifestación de pacientes. Es una vergüenza e indignante».

Por otra parte, desde el Sindicato Médico recuerdan cómo este pez que se muerde la cola, en sanidad, termina por repercutir en la atención al ciudadano. Y es que con la flagrante falta de facultativos, sobre todo en Atención Primaria, cada vez hay más contrataciones de médicos, procedentes en su mayoría de países de Centro y Sudamérica, que si bien están titulados no han homologado su especialización, tal y como se solicita en el sistema nacional público. Es decir, se está haciendo una norma con la excepción «y menos mal, porque sin ellos habría más consultas vacías», añade Lázaro. Advierte además de que los datos avalan sus afirmaciones, «esto no es una lectura pesimista o negativa de una situación». La previsión es, pues, que se saturen los servicios de Atención Primaria lo que llevará a incrementar la tensión de Urgencias en los hospitales y con esto, «la situación se sobrecarga dejando a profesionales y pacientes como sus víctimas».