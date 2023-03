La consejera delegada de RIU Hotels & Resorts, Carmen Riu, ha reivindicado este viernes la necesidad de impartir formación a los trabajadores para prevenir la prostitución infantil en el turismo. «En Balears tenemos, no sólo hay en Tailandia», ha afirmado durante una conversación moderada por la presidenta de la patronal hotelera de Mallorca, María Frontera, en el marco de la II Cumbre de Destinos Sostenibles, celebrada en la Platja de Palma. De hecho, la tercera edición también se hará en Mallorca por tercer año consecutivo, ha anunciado la presidenta insular, Catalina Cladera.

La directiva de Riu ha hecho estas declaraciones mientras hablaba de la necesidad de impartir formación a los trabajadores, no sólo en materia de sostenibilidad ambiental, sino también sobre otras cuestiones de tipo social. Riu ha recordado que en los últimos años su cadena ha impartido formación para prevenir acoso sexual y violencia en sus hoteles, y ha llamado la atención sobre el problema de la prostitución infantil. «En el turismo, es un tema que a veces se dice ‘no, aquí no hay’. Sí hay, hay por todos lados, en Balears tenemos. No sólo lo tienen en Tailandia, por hablar de un país que es conocido por eso. Hay por todos lados», ha reiterado la empresaria. Ante esta realidad, «tiene que estar todo el mundo formado» para «poder avisar». En esto, ha incluido «no sólo a los empleados» de los hoteles, sino también a otros perfiles que pueden «apoyar», como los taxistas que paran en el hotel.

Por otra parte, Riu ha explicado que la cadena ha invertido más de seis millones de euros en instalación de placas solares en 19 hoteles. La vicepresidenta y consejera delegada de Iberostar Group, Sabina Fluxà, ha avanzado que la cadena va a contar con oficinas de sostenibilidad en los diferentes destinos en los que trabaja para «iniciar procesos de escucha» y entender la realidad de cada territorio «de la forma más realista posible». También ha valorado positivamente que cada vez se ven «más iniciativas» desde el ámbito público y celebró que haya una «visión compartida y esfuerzo colectivo». «Necesitamos mucho de la administración, en todos los sentidos. Apoyarnos y también castigarnos si no estamos yendo por el camino que toca», ha comentado Riu.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, ha afirmado que «es un lujo que Mallorca pueda ser la sede de un evento de este tipo». «Las administraciones tenemos la responsabilidad de cuidar el territorio y que el turismo deje un impacto positivo en el territorio», ha insistido. También ha estado presente en la cumbre la asesora especial del secretario general por la sostenibilidad de la Organización Mundial del Turismo, Isabel Oliver, que antes ocupó el puesto de Morillo.

La consellera insular de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca, Aurora Ribot, ha explicado los ejes del proyecto de gestión de materia orgánica ‘Tanca el cercle’ y ha reiterado que la isla «sólo será sostenible si su principal actividad económica, el turismo también lo es».