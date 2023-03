¿Cuál es la situación del mercado residencial en Mallorca? Cuatro ponentes, Javier del Hoyo (KPMG), Isabel Roser (Senior Advisor & Social Broker), José Miguel Artieda (Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears) y María José Aguiló (vicepresidenta ejecutiva de la Federación Hotelera) trataron de responder a una cuestión que copa primeras planas de periódicos.

Javier del Hoyo señaló que el 25 o 30 % del precio de una vivienda son impuestos, por lo que consideró que hay margen de maniobra para hacer una bajada de precios por la vía fiscal. También opinó que la posibilidad de prohibir la venta de vivienda a no residentes tiene un recorrido «muy complejo».

«Es una época de cambios para un cambio de época», señaló Isabel Roser, quien apeló a que se interiorice que es de vital importancia construir pensando en el cambio climático. Aseguró que España necesita hacer una media de 150.000 rehabilitaciones al año para conseguir los objetivos de descarbonización.

«Hay sobretensión en el alquiler y en la compra estamos en situación de superemergencia», dijo José Miguel Artieda. Alertó de que no se ha tenido en cuenta el aumento de población a la hora de planificar. Artieda, además, pidió un pacto entre los partidos e incentivar la vivienda bonificada.

María José Aguiló reconoció que la vivienda es un problema para conseguir trabajadores en el sector del turismo y puede suponer un problema de competitividad. «Hay falta de consenso global y de una visión estratégica del territorio», dijo. Destacó que debería liberarse la bolsa de vivienda de 108.000 plazas que ahora se dedica al alquiler turístico.

Casos de éxito

Josep Oriol Forner (CaixaBank), Jordi Castiñeira (KPMG), Sandra Verger (Asociación de Constructores de Balears) Biel Huguet (Huguet Mallorca) debatieron ‘Estrategias efectivas en tiempos de incertidumbre. Casos de éxito’, una visión panorámica de en qué momento nos encontramos y cuáles pueden ser las palancas para avanzar hacia un modelo mejor.

Josep Oriol Forner lanzó un mensaje de tranquilidad en un momento financiero convulso, con subidas de tipos de interés y tensiones en el sector bancario. «Hay que estar tranquilos. No estamos en la misma crisis que en 2007 afectó al sector inmobiliario y bancario», dijo. «Ahora estamos en un sector regulado y cuando se hace un proyecto se sabe que hay dinero suficiente para terminar su desarrollo», dijo. Destacó que hay tensión en el mercado porque la demanda supera a la oferta: «Se produce lo mitad de lo que se demanda».

Sandra Verger recalcó que los constructores han demostrado mucha capacidad superación tras la crisis de 2007. «Nadie fue a rescatar la sector de la construcción», añadió. Defendió que se trata de un sector «estratégico» en el proceso de descarbonización. «Sin el sector privado corremos el riesgo de rehabilitar tres o cuatro edificios en toda Balears», dijo. Aseguró que los fondos europeos son una oportunidad, pero pidió que se cambie la burocracia y se cuente con los actores privados.

«No va a quedar más remedio que ser sostenible. Ya hay fondos e inversión que solo financian a compañías sostenibles: la compañía tiene que ser sostenible, también en materia social», explicó Jordi Castiñeira, que aventuró que será difícil volver a ver tipos de interés en negativo.

El empresario Biel Huguet recalcó que el éxito de su empresa fue posible porque los alemanes valoraron la arquitectura tradicional mallorquina, algo que los mallorquines no valoraba. «Ahora lo valoran, pero no lo pueden pagar», dijo. Afirmó que los fondos de la UE no están llegando a la industria y apeló a que promotores constructores apoyen la industria mallorquina.