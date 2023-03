La última mesa de la jornada destilaba cierto aroma preelectoral. Bajo el título Vivienda para todos, soluciones se unieron los candidatos a la alcaldía de Palma, el socialista José Hila, y el popular Jaime Martínez. Sin duda, será el tema estrella de las inminentes elecciones y se dejaron caer algunas recetas para solucionar el acceso a la vivienda. Y los anuncios no se hicieron esperar. Respecto a la limitación del precio del alquiler, «hay que abrir todos los debates y en determinadas zonas se tiene que hacer», advirtió Hila.

Consciente de que es una de las mayores preocupaciones de los palmesanos, Hila dijo que «tenemos que encontrar las soluciones entre todos y la vivienda puede ser un pacto social». También advirtió de la necesidad del «Plan General, lo que va a permitir construir VPO. Sin él, será complicado. Hay que situar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar, a la altura de la sanidad o la educación».

El alcalde señaló que «hace falta sacar más suelo que está durmiendo para que se fuerce su salida». Además, advirtió que con el nuevo Plan General «el informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) solo será necesario en las zonas de influencia», lo que permitirá acelerar la concesion de licencias de obra. «Me comprometo a que el Plan General esté aprobado este año. De las 800 alegaciones recibidas, se van a estimar más de 500. Y además, permitirá densificar la ciudad». Hila señaló que «el Plan General permitirá crecer en altura y destinar esa diferencia a VPO, así como la conversión de locales en viviendas protegidas».

Por su parte, el presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, advirtió que «el Plan General va a paralizar aún más las licencias de construcción». Martínez advirtió que «tenemos que ser creativos y buscar soluciones a corto plazo». Apostó por conseguir una Ley de Vivienda «con el máximo consenso posible con todas las fuerzas políticas y los sectores, intervenir en la planificación urbana y en los trámites de fiscalidad, lograr la regeneración global de los barrios». Convertir los locales comerciales en vivienda e incentivar el alquiler de viviendas vacías y en contra de la limitación de su precio son otras de su propuestas.

Monserrat Pareja-Eastaway, profesora de Economía de la Universidad de Barcelona, advirtió que la situación de emergencia habitacional de Palma «está pasando en el resto de España y de Europa. Y además, ya no afecta solo a los colectivos vulnerables: se ha generalizado el problema del acceso a la vivienda para todos». Ante el importante incremento de la demanda, «no hay suficiente oferta. La solución para el alquiler es recurrir al built to rent (construir para alquilar)». Pareja advirtió sobre el peligro de la gentrificación: «Queremos barrios donde viva todo el mundo, no solo millenials yupies».

Hans Lenz, presidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacional e Internacional (ABINI), abundó en uno de temas los más más peliagudos de la jornada: «Hace un año que debatimos sobre la prohibición de vender viviendas a extranjeros. En 2022 Balears registró 7.500 millones por operaciones inmobiliarias, un 50 por ciento más respecto a antes de la pandemia». A esta «demanda explosiva y la subida de precios» se une además que Balears recauda cada año 500 millones de euros en impuestos patrimoniales de extranjeros». Lenz recordó que «Balears crecerá en 300.000 personas más hasta 2037».