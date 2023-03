Casa, trabajo e Isla. Estas serán las tres líneas de trabajo de MÉS per Mallorca si gana las próximas elecciones en mayo. Así de claro lo ha dicho este sábado por la mañana el coordinador general de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en la presentación de su candidatura electoral en el Parlament balear y del resto de integrantes de la lista. «La participación de MÉS a un futuro gobierno supondrá poner todo el acento en dar solución a la vivienda en Baleares», ha dicho Apesteguia.

El líder de la formación considera «imprescindible» este tema, que no solo marca el programa político de MÉS, sino de los demás partido. Aunque Apesteguia, de momento, no ha dado detalles de las propuestas para erradicar el problema de la vivienda, ha explicado la negativa de que haya gente que no pueda acceder a una casa «teniendo tantos pisos vacíos. Es un problema complejo». La lista continúa en el número dos con la secretaria Territorial de MÉS y actual alcaldesa de Esporles, Maria Ramon; el gerente del Instituto Balear de Energía, Ferran Rosa; la directora general de Infancia, Juventud y Familias y portavoz ecosoberanista, Marta Carrió; el diputado Joan Mas 'Collet'; y la graduada en Derecho y abogada Siham Ferdi.

El modelo económico que apunta MÉS se encamina a ser «transformador, justo y sostenible», centrado en el trabajador y en «repartir mejor la riqueza» que el actual sistema, según ha señalado Apesteguia. También ha argumentado que la protección territorial parte de la base de que Baleares sea independiente: «Necesitamos reforzar la protección de nuestro territorio y necesitamos más competencias, porque cuando gestionamos desde aquí, defendemos mejor todo lo que necesitamos como país».