El Gorg Blau i Cúber es troben al 90% de capacitat després de la borrasca Juliette. Una bona notícia malgrat les conseqüències negatives de la tempesta.



Com a ciutat, ens dona més tranquil·litat per afrontar l'estiu.



I, com sempre, s'ha de fer un ús responsable de l'aigua. pic.twitter.com/4pZ0f5KLWs