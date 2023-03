El decreto aprobado el lunes por el Govern que activa un crédito para ayudar al sector algrícola incluye una disposición, concretamente la disposición adicional segunda, con un asunto totalmente ajeno a esta cuestión: se acuerda la declaración de interés autonómico –eso es, se acortan los trámites burocráticos– para los proyectos de construcción de viviendas de proteción oficial (VPO), tanto públicas como privada. A este hecho se refirió ayer en dos ocasiones las presidenta Armengol durante sus respuestas a diferentes preguntas sobre la vivienda.

Ninguno de los grupos que habían llevado este asunto al pleno, concretamente la diferencia de criterio entre el PSIB y el grupo socialista del Congreso sobre la propuesta de limitar alquileres o las medidas sobre vivienda del Govern, aludieron a lo dicho por Armengol. Quedan 74 días para las elecciones.

No es la única medida no relacionada directamente con los daños de Juliette que recoge el decreto. También se prevé el interés autonómico para las obras promovidas por el llamado tercer sector para nuevas plazas destindas a atender casos de salud mental y discapacidades ligadas a la dependencia. este decreto se tiene que convalidar en alguno de los dos plenos que quedan hasta la disolución del Parlament.

Hubo preguntas a Armengol de Josep Castells (Més per Menorca), Josep Melià (PI), Patricia Guasp (Cs) y Antoni Costa (PP) sobre la negativa del grupo estatal socialista a apoyar la limitación de aquileres que sí voto el PSIB en el Parlament.

«Hemos perdido una gran oportunidad», dijo Castells. Según Armengol, no es así, ya que la ley estatal de vivienda se aprobará «pronto» se podrá limitar el precio del alquiler en Balears.

En respuesta a Antoni Costa, Armengol dijo: «Es cierto que, a veces, disiento de algunas decisiones de mi partido, defiendo los intereses de Balears». Y, en linea con los expresado a Castell añadió que la norma incluirá «medidas potentes». Y afirmó que el propio Govern aprobó una ley de vicienda y tomado otras decisiones, entre las que citó bonos de ayudas para jóvenes e incentivos para el alquiler.

Costa le dijo: «Usted sigue las mismas políticas de Podemos, su radicalismo es el de la ministra Belarra», en alusión a la también secretaria general estatald e Podemos. También Meliá y Guasp criticaron las propuestas «inrervencionistas y populistas». Según Armengol «me critican por todo, cuando no me dicen que soy la única que apoya al presidente Pedro Sánchez, me dicen que no estoy en la misma línea». Més per Mallorca plantea en una moción que el Parlament repruebe a los rerprsentantes del PSOE votaron en contra.