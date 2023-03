El calor ha llegado a Mallorca este año mucho antes de lo habitual y las temperaturas no han bajado de los 20º en varias zonas. Por tanto, durante la madrugada del sábado al domingo se ha producido la segunda noche tropical en lo que va de año; la primera fue en la anterior. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que en el puerto de Palma el termómetro no ha bajado de los 21º, mientras que en Pollença no lo ha hecho de los 20º. Con estas temperaturas, los expertos señalan que ya existen dificultades para conciliar el sueño. En otros puntos también han sido bastante elevadas, sin llegar a tropicales. Así, en el Port de Pollença, Santa Maria, Calvià y Binissalem las mínimas han sido de 19º; son 12º más de lo propio a finales del invierno.