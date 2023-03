El New York Roll llegó a Mallorca para enloquecer a todos los amantes del dulce y el éxito fue tal, que en pocos días muchos establecimientos de la isla decidieron incorporar este producto en su oferta. La ‘fiebre’ por este croissant en forma de espiral y relleno de diferentes cremas sigue en aumento, pero en un rincón, el aroma mallorquín sigue resistiendo con orgullo a una de las modas del momento. La ensaimada, como productor estrella de la pastelería local es el «roll más identificativo que tenemos», asegura Joan Seguí, propietario del Forn Sant Francesc de Inca.

El Forn de Sant Francesc lanzó una publicación en su cuenta de Instagram en el que mostraba con alegría y orgullo el MallorcaRoll, en el que se podía ver una ensaimada individual con un relleno de Kinder Bueno. Sin emabargo, asegura que no se va a comercializar porque por logística y comodidad no es viable. «Es un producto que no se puede envolver porque se pega y aunque me parece que es un éxito de venta no es factible para nosotros».Son muchos los hornos que han sucumbido a la fuerza de la moda, pero en este caso concreto, la ensaimada resiste como producto estrella. «Me parece una gran idea lo que han hecho mis compañeros de gremio, pero en mi caso prefiero mantenerme con la ensaimada, que es nuestro roll más mallorquín».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Forn Sant Francesc/ Mallorca (@forn_santfrancesc)

Por otro lado, Joan quiere que se siga poniendo en valor el papel de la ensaimada en la cultura culinaria de Mallorca y al que considera su «producto estrella» y al que quiere priorizar en ventas. «Sé que si empiezo a vender el Roll mis clientes van a dejar de lado la ensaimada y no quiero que eso ocurra», insiste. Por otro lado, matiza que durante estos años que lleva en Sant Francesc, lleva haciendo el roll siempre. «La ensaimada la hacemos rellena siempre, de cualquier relleno que nos pidan, y es un postre en espiral mallorquín», insiste.

A pesar de que se resiste a unirse a la moda que ha inundado las pastelerías de los famosos New York Rolls, afirma que todos aquellos que han accedido a incluirlo en su carta hacen un gran trabajo. «Es para darles la enhorabuena porque tienen un producto que es exitoso y lo están haciendo bien». Después de muchas pruebas, no es capaz de verlo del todo práctico para su establecimiento y por eso ha decidido aparcar la idea y seguir priorizando la ensaimada como su producto principal al que sus clientes acuden en su búsqueda.