«Cuando he leído la noticia casi me caigo de la silla. He dejado todo lo que estaba haciendo y he ido rápidamente al lugar donde se está llevando acabo la operación policial. Ver a todos los policías con metralletas en un pueblo tan pequeño y tranquilo como es esl nuestro resulta muy impresionante», apunta Xisca Porquer, alcaldesa de Campos.

La primera edil reconoce que esta actuación policial les ha cogido por sopresa y que a la persona que se han llevado detenida no es alguien conocido en el pueblo. «El detenido no es de Campos. Me dicen que aterrizó ayer por aquí por primera vez», añade. La propia alcaldesa mantuvo a primera hora de la tarde de este jueves una improvisada entrevista con los mandos policiales del Cuerpo Nacional de Policía quienes le aseguraron que podía estar tranquila porque la situación estaba bajo control y que no existía peligro alguno para los residentes del municipio. «La operación está bajo secreto de sumario y no se puede decir nada, pero el susto que nos hemos llevado es muy grande. No queremos ser portada de televisiones y periódicos por estos motivos», concluye.