Descubierta una nueva especie de legionela en Mallorca

Científicos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y de la empresa Biolinea, junto con especialistas de otras entidades europeas, han descubierto en Mallorca una especie de legionela, bautizada como Legionella maioricensis, que es el primer tipo nuevo de esta bacteria que se describe en España. El grupo de Microbiología de la UIB ha informado este lunes de que en el hallazgo han participado también investigadores del laboratorio de salud de Biolinea, la Clínica Rotger de Palma, y universidades, hospitales y organismos sanitarios de la República Checa, Suecia, Noruega y Dinamarca.

La empresa Biolinea Int. aisló la bacteria en un muestreo rutinario en un hospital mallorquín en 2012 y, aunque no la identificó como una nueva especie, sí consideró esta posibilidad por algunas de sus características. Los especialistas supieron más tarde que un laboratorio checo había hallado una cepa de legionela con rasgos similares en un muestreo en un supermercado, por lo que se iniciaron los contactos para cooperar en la investigación. Los análisis de secuenciación genética parcial ratificaron la sospecha de que se había encontrado una nueva especie de la batería, resultados que se presentaron en un congreso celebrado en Atenas en 2019. Pero la pandemia de la COVID-19 detuvo la investigación y no fue hasta el año pasado que la Legionella maioricensis pudo ser caracterizada e identificada definitivamente como una nueva especie de su género.

El director científico de Biolinea Int., Sebastià Crespí, primer firmante del artículo publicado en «International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology», ha explicado que no hay evidencia de que la bacteria descubierta haya provocado infecciones a humanos aunque, al menos en teoría, «podría causarlas». El análisis comparado de su genoma revela que tiene «un número considerable de factores de virulencia» y hay indicios de que podría ser resistente a antibióticos como las penicilinas, entre otros. «El descubrimiento de esta nueva especie de legionela supone un avance importante en el conocimiento de la diversidad de poblaciones de la bacteria y contribuye al esfuerzo de la comunidad científica para aclarar las lagunas que aún existen sobre su potencial patogénico», destacan los responsables del hallazgo. Hasta ahora se han descrito en el mundo 65 especies de legionela de las que la Legionella pneumophila es la causante del 90 % de los casos de legionelosis, una enfermedad respiratoria potencialmente mortal para uno de cada diez infectados.

Las fuentes de infección son principalmente sistemas de agua potable, agua caliente sanitaria y torres de refrigeración propicias para el desarrollo de la bacteria. En los últimos años se han descubierto especies de legionela ligadas a otros ambientes como la Letionella antarctica, aislada en sedimentos de un lago de agua dulce de la Antártida, que es la variante más próxima genéticamente a la de Mallorca. El coautor del artículo, el investigador de la UIB Antoni Bennàsar, ha puesto el acento en la importancia de continuar ampliando el conocimiento sobre la legionela, «un patógeno oportunista de preocupación para la salud».