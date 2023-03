El aeropuerto de Palma ha sido reconocido por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) como el mejor de Europa en la categoría de entre 25 y 40 millones de viajeros. Según ha informado AENA en una nota de prensa, Son Sant Joan ha sido reconocido por ACI por tercer año consecutivo, ya que en 2021 fue premiado por disponer de las 'Mejores Medidas de Higiene' en Europa contra la COVID-19 y el año pasado, con el 'The Voice of the Customer', por su compromiso de escucha al pasajero.

Estos premios son importantes, según han destacado, ya que provienen de las valoraciones que realizan los pasajeros en encuestas. Estos premios se basan en los resultados de las encuestas que serealizan para medir la percepción de los pasajeros sobre la calidad del servicio a través de cuestionarios en los que valoran su experiencia en los aeropuertos en relación a aspectos como el acceso, las instalaciones, la amabilidad del personal, la seguridad y el tiempo de espera en el control de seguridad. El director del aeropuerto, Tomás Melgar, ha señalado que el premio recibido es fruto del esfuerzo y trabajo que despliega a diario todo el equipo, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a nuestros pasajeros. También han recibido distintas menciones por parte de ACI los aeropuertos de Alicante-Elche Miguel Hernández, Asturias, Reus, Internacional Región de Murcia, Pamplona y el Hierro.