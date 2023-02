El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha considerado este lunes en rueda de prensa que la derecha política, y en concreto el PP, tiene un problema de corrupción que es «sistémico». «No se han adaptado todavía a la realidad democrática, cada vez que el PP está al frente de una institución hay problemas, y eso que, en este caso, aún no han pasado ni cuatro años», ha manifestado Ferrà tras ser preguntado por la imputación del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. Según Ferrà, el PP «tiene que afrontar la situación, no esconderla», refiriéndose a que este pasado domingo el presidente del PP, Alberto Feijóo, participó en un acto en Ibiza en el que «ni se nombró» al presidente del Consell.

Por otra parte, Ferrà ha solicitado que el Estatut d'Autonomia de Baleares se rehaga porque desde su formación consideran que «ya queda pequeño y no responde a las necesidades actuales de la sociedad balear». «El mundo se ha acelerado y hay problemas que ahora están y en el 2017 no estaban», ha indicado, y ha afirmado que desde su partido piensan que este es un buen momento para sentarse con el Estado, «mirarse de tú a tú», y rehacer el Estatut. El portavoz ha solicitado un Estatut que hable de vivienda, de gestión aeroportuaria, y de la necesidad de Baleares de diversificar la economía, entre otros temas. «Entendemos que tanto el Estatut, como la Constitución, son dos textos superados por la sociedad, que necesitan rehacerse para dar repuesta a derechos colectivos, individuales y de territorios», ha afirmado.