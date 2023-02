El Govern balear y los promotores ya han puesto en marcha 513 viviendas a precio tasado. Y estos precios van desde los 167.000 euros por un piso de 70 metros cuadrados sin aparcamiento y con calificación energética C. Si tuviera párking el precio escalaría a los 187.000 euros. Además, si tuviese calificación energética de clase A el coste sería de 181.666 euros, según las cifras ofrecidas por Cris Ballester, directora general de Habitatge. Si estas viviendas fuesen de alquiler, su precio oscilaría entre los 405 y los 706 euros mensuales, según su tamaño.

Esta iniciativa forma parte del acuerdo entre el Ejecutivo balear y el sector alcanzado el verano pasado, en el que se preveía la creación de 14.000 viviendas a precio tasado, que podrían bajar a 129.000 euros según el municipio, tras la actualización de precios que se pactó.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, explicó que ya se había iniciado la construcción de 513 viviendas a precio tasado durante la jornada sobre nuevos modelos de vivienda que se celebró en el CaixaForum, tras la que visitó la exposición Jo en vull un! Habitatge públic, digne, inclusiu i sostenible a les Illes Balears, del Institut Balear de Habitatge (Ibavi), instalada en el Passeig des Born de Palma hasta el 19 de marzo.

De estas 513 viviendas, 100 se encuentran en Ibiza y 413 en Mallorca, ubicadas en Son Servera, Manacor, Calvià y sa Pobla. Armengol advirtió de la necesidad de introducir vivienda a precio asequible en el mercado. No necesitamos construir más viviendas de lujo sino para la gente de estas Islas. Hay que encontrar una buena fórmula para que nuestros hijos puedan vivir en su pueblo y no tengan que pagar un millón de euros. El mercado no puede regular los precios».

Armengol recordó que durante los últimos ocho años se ha impulsado la vivienda pública, cuyo parque se ha incrementado «en un 72 por ciento». Y alabó el trabajo del Ibavi y su esfuerzo por poner en valor la vivienda pública. La presidenta del Govern balear afirmó que la Conselleria de Mobilitat i Habitatge «está desplegando todas las medidas posibles para ir incrementando el parque público de vivienda» y así destensar el mercado privado, como el nuevo programa de garantía hipotecaria del Ibavi.

Por su parte, el alcalde de Palma, José Hila, declaró durante su intervención que «la vivienda debe ser el quinto pilar del Estado del Bienestar». El primer edil recordó que esta legislatura se han puesto en marcha 12 promociones de obra pública en Palma», un municipio en el que «solo el 1 por ciento de la planta de viviendas es protegida».

Garantía hipotecaria

Ballester animó a los ciudadanos a apuntarse «a las listas del Ibavi para acceder también a estas viviendas de promoción privada con precio tasado». Además, recordó la medida de la garantía de hipoteca, el aval del Govern: «El banco solo ofrece el 80 por ciento para la hipoteca pero puede acogerse a la garantía del Ibavi para conseguir que el préstamo hipotecario hasta el 100 por cien».