El fundador y presidente de OK Mobility Group, Othman Ktiri, ha creado una sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) donde agrupará su negocio familiar inmobiliario. Ktiri va a llevar la inmobiliaria a la Bolsa parisina de Euronext, según han confirmado a Cinco Días fuentes de la empresa.

Ktiri ha creado la sociedad OK Business Properties, donde agrupará su cartera patrimonial. Actualmente, está en proceso de reestructuración, según esa misma fuente, para definir el perímetro de los activos que englobarán esa sociedad. Fuentes del sector inmobiliario indican que la intención del empresario es ir haciendo crecer este negocio inmobiliario e incorporar más activos en un futuro. La cartera englobaría todo tipo de propiedades, probablemente desde terciario a residencial. La compañía declina aportar más información sobre la composición del portfolio hasta que no concluya la reestructuración.

Las socimis tienen como actividad el alquiler de inmuebles de naturaleza urbana, como hoteles, oficinas, naves, locales o viviendas. Disfrutan como ventaja fiscal de tributar al 0 % en el impuesto de sociedades a cambio de obligaciones, como repartir el 80 % del beneficio en dividendos (que sí tributan) y cotizar en una Bolsa europea. En los últimos meses, Euronext se está convirtiendo en una alternativa a BME Growth para inmobiliarias españolas.

Expansión

El grupo que preside Ktiri cuenta con una quincena de sociedades. Entre ellas OK Properties, que pasará al perímetro de la socimi. OK Mobility ha desembarcado con compañías en Francia, Portugal, Italia y Alemania y, además, opera en un conjunto de 10 mercados, entre los que se añaden Miami (Estados Unidos), Grecia, Malta, Croacia, Serbia y Montenegro. OK Mobility Group cerró el ejercicio 2022 con un Ebitda (beneficio bruto de explotación) de 102 millones, un 70 % superior a 2021. La compañía incrementó su plantilla un 33 %, situándose a cierre de 2022 en 594 personas.