Baleares encabeza la lista de territorios donde más gente vive de alquiler

Las dificultades para acceder a una vivienda han convertido a Baleares en la comunidad autónoma donde un mayor porcentaje de personas viven de alquiler. Son 108.233 hogares, lo que representa el 23 % de los hogares totales de las Islas, que son 462.345. La media española se sitúa en el 15,5 %, por lo que Balears tiene un porcentaje mucho más alto que las demás por dos factores que se interrelacionan: la dificultad de encontrar vivienda y los altos precios que se pagan por un piso.

Son datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas (ECEPOV) de 2021, publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El porcentaje de alquiler se mantiene muy similar al de hace 10 años, la última vez en la que el INE hizo este estudio, y entonces era del 22 %. Sin embargo, el porcentaje de propietarios ha caído del 61 % de entonces al 55 % de este año y lo que ha aumentado es el número de personas que viven en una casa heredada: son 53.852 hogares en total, el 12 % de los que hay en el archipiélago. Hace 10 años, la cifra era de 38.936 y representaba el 9 % de los hogares totales que había en las cuatro islas.

El porcentaje de personas hipotecadas ha descendido de forma sensible con respecto a hace 10 años. En 2011, el 32 % de los hogares pagaba una hipoteca, lo que suponía que 137.917 familias aún no habían terminado de pagar su vivienda y debían dinero al banco. En 2021, Balears se sitúa en la media de España en porcentaje de hipotecados, que es del 26,4 % de personas que siguen pagando un préstamo. En Baleares hay en estos momentos un total de 462.345 hogares principales, 30.000 más que hace un año, pero 150.000 más que en 2001, según los datos del censo, que en esta ocasión no detalla cuántas viviendas vacías hay en las Islas o en el resto de comunidades autónomas. Tampoco especifica cuántas segunda residencias hay en España y en el archipiélago.

En esta ocasión, la estadística del INE no habla de estos dos aspectos, esenciales para conocer la radiografía inmobiliaria de las Islas, así que hay que remontarse a los datos de 2011, cuando en Baleares, había 156.972 viviendas no principales, de las que 71.255 eran viviendas vacías y otras 85.717 eran segundas residencias. Los datos publicados este miércoles sí detallan qué número de hogares de las Islas tienen a su vez una segunda residencia. Hay casi 50.000 hogares de Baleares, un total de 49.281, que tienen al menos un segundo piso o una segunda vivienda. El dato llamativo es que, de ellos, 4.668 están en el extranjero, así que pueden ser propiedad de ciudadanos de otros países que tienen su vivienda habitual en el archipiélago y que tienen una segunda residencia en sus países de origen.

Pese a lo que puede pensarse, Baleaers es, a su vez, una de las comunidades autónomas donde menos residentes tienen una segunda vivienda: son el 10,7 de los hogares totales que hay en las Islas cuando la media de toda España es del 15,5 %. Es decir, Baleares es el paraíso de quienes buscan una segunda casa para pasar sus vacaciones, pero no lo es para los residentes en la comunidad. En cualquier caso, la mayor parte de quienes poseen una segunda residencia la tienen en Balears, un total de 23.374 hogares. Además hay otros 11.348 que tienen una segunda vivienda en el mismo municipio en el que viven. El resto, un total de 9.891, tienen una segunda casa en una comunidad autónoma diferente a la balear.

La estadística facilitada este miércoles por el INE detalla que en Balears hay 35.443 hogares que tienen servicio doméstico de algún tipo. El principal problema que causa molestias a los vecinos es el ruido externo, un 37 % de los hogares se queja, mientras que un 15 % protesta por las actividades turísticas o de hostelería en la zona donde vive. Un 26 % cree que hay pocas zonas verdes, un 14 % se queja de la contaminación y los malos olores y un 17 % está descontento por la delincuencia.